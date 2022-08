Rai, brutto colpo per il pubblico: nessuno si aspettava una decisione di questo tipo

La decisione della Rai lascia tutto il pubblico di stucco: davvero difficile da prevedere, nessuno riesce a spiegarselo eppure è proprio così.

Se siete appassionati di tv e ogni anno in estate vi sentite sempre un po’ ‘orfani’ dei programmi che vi appassionano durante l’anno, in questo 2022 non dovreste soffrire troppo di nostalgia con tutte le repliche che la Rai e Mediaset hanno deciso di mandare in onda.

Repliche tra l’altro apprezzatissime, perché si tratta di trasmissioni e serie tv di enorme successo. Il sabato sera, ad esempio, la tv di Stato e il Biscione hanno pensato bene di puntare su due lei loro ‘cavalli’ migliori’ ossia The Voice Senior e Lo show dei record. Rispettivamente condotti da due icone della tv come Antonella Clerici e Gerry Scotti, stando agli ascolti, entrambi si confermano ogni fine settimana un ottimo prodotto.

Proprio grazie alla pausa estiva, il pubblico ha potuto riscoprire una delle fiction più riuscite degli ultimi anni. Si tratta di una serie trasmessa da Rai Uno del 2015 che però ha avuto solo una stagione. Davvero inspiegabile, se si considera che all’epoca ebbe un riscontro eccellente in fatto di audience.

Prodotta da Lux Vide, andò in onda tra marzo ed aprile di sette anni fa, il martedì ed il giovedì in prima serata. Il debutto fu un clamoroso trionfo, con ben 5 milioni di utenti e anche le puntate successive registrarono gli stessi ottimi risultati. Addirittura l’ultimo episodio totalizzò 6 milioni di spettatori con uno share del 26,33% battendo la concorrenza di Canale Cinque che in quel momento trasmetteva la partita Wolfsburg-Napoli dell’Europa League. Ricordate di quale fiction si tratta?

Rai, la scelta che spiazza tutti: il pubblico non può crederci

Interpretata da Miriam Leone e Lino Guanciale, la serie in questione è La Dama Velata, che è stata riproposta da Rai Uno a partire da domenica 31 luglio. Ambientata nel passato, la storia dei loro personaggi, Clara e Guido, ha ammaliato il pubblico che si sarebbe aspettato una seconda stagione.

Così non è stato e non ci sono motivazioni ufficiali al riguardo. Probabilmente, la Rai ha scelto di investire maggiormente su serie ambientate nell’attualità piuttosto che concentrarsi sul genere di drama storico. E, stando ai risultati ottenuti negli ultimi anni, bisogna ammettere che si è trattato di una scelta oculata.

Oppure, semplicemente la decisione è stata presa in base alle diverse scelte professionali dei due protagonisti: l’ex Miss Italia ha sempre preferito concentrarsi di più sul cinema, mentre Guanciale è sempre stato più orientato verso prodotti destinati al piccolo schermo.

Il dato certo è che per il momento non è prevista alcuna seconda stagione de La Dama Velata. In effetti, la prima parte si è conclusa del tutto, senza dare adito a pensare che ci fosse un prosieguo.

Anche a voi sarebbe piaciuto continuare a seguire le avventure di Clara e Guido?