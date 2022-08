“C’era un rapporto professionale e di stima”: la loro storia d’amore è nata sul set; il retroscena che non tutti conoscono sulla coppia.

È una delle coppie più solide ed amate degli ultimi anni. Una coppia nata nel 2013, ma non tutti sanno i retroscena sugli inizi del loro sentimento. Si sono incontrati proprio sul set di un famoso film per il quale stavano lavorando.

Tra loro, però, non si è accesa subito la scintilla: inizialmente i due attori erano legati da un semplice rapporto professionale. Cosa è successo dopo? Scopriamolo insieme.

La famosa coppia è nata sul set: “C’era un rapporto professionale e di stima”

“È una cosa nata col tempo: sul set c’era un rapporto professionale e di stima”. Con queste parole, Rocio Munoz Morales ha descritto il legame che, all’inizio, la univa a Raoul Bova. I due attori, infatti, si sono conosciuti per la prima volta su set del film Immaturi – Il Viaggio. Inizialmente, però, tra loro non c’era nulla di più che stima e rapporti professionali. Una stima che, col tempo, è diventata amore puro. “Poi abbiamo continuato a cercarci: c’era un collegamento tra anime, avevamo capito che volevamo frequentarci“, ha dichiarato l’attrice spagnola.

Il primo incontro è avvenuto nel 2012, ma la coppia ha ufficializzato l’unione nel 2013. Da lì, l’inizio di una meravigliosa storia d’amore, dalla quale sono nate due splendide bambine, Luna, nel 2015, e Alma tre anni dopo. Raoul era già papà di Francesco e Alessandro, nati dal precedente matrimonio con Chiara Giordano. I due sono convolati a nozze nel 2000 e la separazione è avvenuta nel 2013, proprio in concomitanza con l’inizio della storia con Rocio. Per questo motivo, l’attrice dovette fare i conti con un bel po’ di pregiudizi: “Cosa ci fa questa, la solita raccomandata che sta con l’uomo separato e con i soldi, i 17 anni di differenza ( io ne ho 33), cose così. Pensare che mi sono sempre fatta in quattro per essere indipendente”, ha raccontato la Morales in un’intervista al Corriere della Sera. A cui ha raccontato che, però, col tempo la gente ha imparato a conoscerla e oggi riesce a percepire tanto affetto.

Oggi Raoul e Rocio sono più innamorati che mai e, come spiegato dall’attrice spagnola, amano condividere le cose semplici, come stare a casa a guardare un film. I due convoleranno mai a nozze? La Rocio è stata più che chiara su questo: “Le nostre anime lo sono già, abbiamo stravolto le nostre vite, lui ha creato una famiglia da capo. Non è un’esigenza, ma vedremo. Non mi piace programmare le cose”, ha raccontato a Il Corriere. E voi, conoscevate tutti questi retroscena su questa meravigliosa coppia del nostro mondo dello spettacolo?