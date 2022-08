Totti, l’indiscrezione: la decisione dell’ex capitano della Roma spiazza tutti; cosa avrebbe fatto dopo la rottura con Ilary Blasi.

Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, quella della rottura tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Con un doppio comunicato, nella serata dell’ 11 luglio 2022 , la coppia ha annunciato ufficialmente la separazione, dopo ben venti anni d’amore.

Un annuncio che ha letteralmente spezzato il cuore dei fan, che hanno sognato per anni ed anni con la favola del capitano della Roma e la sua Ilary. Cosa è successo dopo l’annuncio? La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di scappare da tutto e tutti, volando in Tanzania con i suoi figli Cristian, Chanel e Isabel, dove ha trascorso alcuni giorni di mare e relax. La Blasi ha condiviso diversi scatti del suo soggiorno in Africa sui social, mostrando luoghi incantevoli e meravigliosi outfit da spiaggia. Anche di ritorno in Italia, Ilary condivide su Instagram alcuni momenti delle sue giornate a Sabaudia. E Totti? A differenza della sua ormai ex moglie, l’ex capitano giallorosso è letteralmente scomparso dai social. Dove si trova? Ecco l’ultima indiscrezione lanciata da Dagospia.

La decisione di Francesco Totti dopo la separazione: l’indiscrezione

Dopo l’annuncio della fine del loro matrimonio, gli occhi di tutti sono puntati su Ilary Blasi e Francesco Totti. E mentre la splendida conduttrice regala un po’ di sé e delle sue giornate attraverso il suo seguitissimo canale Instagram, non si può dire lo stesso dell’ex capitano giallorosso. Come e dove sta affrontando questi giorni Totti? Secondo alcuni, Francesco sarebbe in compagnia di quella che sarebbe la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. C’è anche chi ha parlato di convivenza tra i due. Ebbene, non secondo Dagospia.

Il portale, che fu il primo a parlare di crisi di coppia tra Totti e Ilary diversi mesi fa, riporta un’indiscrezione ben precisa riguardo l’ex calciatore. Che non sarebbe a Roma e, soprattutto, non con Noemi. Francesco avrebbe deciso di staccare la spina ed allontanarsi dalla Capitale, per recarsi alle Terme dei Papi di Viterbo, in compagnia di un caro amico. Sarebbe stata questa la scelta di Totti, che, al momento, non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulle tantissime voci di gossip che si susseguono, dal giorno dell’annuncio della rottura.

Anche Ilary ha scelto il silenzio da questo punto di vista, ma, secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo, la presentatrice sarebbe pronta a raccontare tutta la verità in televisione. Dove? In molti hanno pensato a Verissimo, programma condotto dalla sua cara amica Silvia Toffanin.

È proprio nello studio del talk di Canale 5 che, mesi fa, Ilary aveva smentito le voci di crisi. Tornerà per raccontare tutto? Non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti.