Uomini e Donne, “L’amore più grande”: è diventato papà per la prima volta, splendida notizia per uno dei tronisti più amati di sempre.

“Grazie per averci fatto sentire l’amore più grande che mai sentiremo”. Con queste parole, allegate ad una serie di scatti dolcissimi dall’ospedale, una delle coppie più affiatate del momento ha annunciato la meravigliosa notizia: sono diventati genitori!

Il neo papà è un ex volto di Uomini e Donne, tra i tronisti più amati della storia della trasmissione di Canale 5. E i due neo genitori si sono conosciuti proprio all’interno di un programma televisivo, ma non si tratta di Uomini e Donne. La loro storia è iniziata nel 2019 e il loro amore è cresciuto sempre di più, fino a portare alla nascita della loro piccolina. Curiosi di sapere di più sulla meravigliosa novità? Vi raccontiamo tutto!

L’ex tronista di Uomini e Donne è diventato papà per la prima volta: benvenuta Gala!

Fabio Colloricchio è diventato papà! La meravigliosa Violeta Mangrigan ha dato alla luce la sua bambina nella giornata di domenica, 31 luglio 2022. Ad annunciarlo è stata la coppia, con un post congiunto su Instagram: una serie di scatti dolcissimi che racchiudono le emozioni del pre parto e, ovviamente, quelle della nascita. La piccola appena arrivata si chiama Gala e mamma e papà non potrebbero essere più felici di adesso.

Una gioia indescrivibile per Fabio e Violeta, che si sono conosciuti qualche anno fa nel corso di Supervivientes, la versione spagnola della nostra Isola dei Famosi. I due naufraghi iniziarono una storia già sull’isola e, dopo il programma, non si sono più separati. “La cosa più forte che ho vissuto nella mia vita. Grazie Dio per questa benedizione e grazie a tutti per la vostra preoccupazione”, ha scritto l’ex tronista argentino nelle sue stories, condividendo uno scatto in compagnia di Violeta e la piccola Gala.

Una pioggia di likes e commenti ha invaso il post di annuncio della coppia. Fan, amici e colleghi non hanno esitato a fare gli auguri a Fabio e Violeta per l’inizio di questo nuovo, dolcissimo, capitolo insieme.

Non possiamo che unirci a loro e mandare ai neo genitori i nostri migliori auguri di cuore. E benvenuta al mondo piccola Gala!

Fabio Colloricchio a Uomini e Donne

Tutti ricordiamo Fabio come tronista, ma, in realtà, l’argentino ha debuttato nel programma come corteggiatore di Teresa Cilia. Come spesso accade, non avendo avuto il lieto fine, all’argentino è stata data la possibilità di rimettersi in gioco, ma sul trono. Lì ha conosciuto e scelto Nicole Mazzocato, con cui ha vissuto una bellissima storia d’amore, durata circa quattro anni. Oggi, anche l’ex corteggiatrice è felicemente fidanzata con Armando Anastasio e quasi mamma: è al nono mese di gravidanza.