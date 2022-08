Ha fatto causa a Vite al Limite, davvero clamoroso! Sapete com’è oggi? Da mettersi le mani nei capelli

Ha fatto causa a Vite al Limite dopo avervi preso parte: clamoroso! Sapete com’è diventata oggi? Da mettersi le mani nei capelli.

Non ci è mai capitato di affrontare questo tipo di argomento quando vi abbiamo riproposto le storie di Vite al Limite. Dopo che, però, vi abbiamo parlato di trasformazioni sconvolgenti e di drammatici lutti, ci sembra giusto parlarvi anche di chi ha scelto di fare causa del programma.

Nessuno potrebbe mai immaginare una cosa simile, ma invece è proprio quello che è capitato al dottor Nowzaradan con una delle sue pazienti di Vite al Limite. Dopo aver preso parte al programma di Real Time nel corso della sua quarta stagione, la donna avrebbe deciso di fare causa al docu-reality per gli scarsi risultati ottenuti. Fattasi conoscere dal medico chirurgo iraniano con i suoi 291 kg, la paziente di Nowzaradan è riuscita a pesare 236 kg, dimagrendone solo 55 kg. Un risultato non da poco, sia chiaro, ma che ha deluso le aspettative della donna, spingendola a fare causa al programma. Cos’è successo dopo? E, soprattutto, com’è diventata?

Dopo Vite al Limite ha fatto causa al programma: il motivo e com’è diventata oggi

Dopo aver preso parte a Vite al Limite nella sua quarta edizione ed essere dimagrita solo 55 kg, la paziente del dottor Nowzaradan ha scelto di fare causa al programma. Un gesto choc, da come si può chiaramente comprendere, soprattutto se si considera che non si può ‘colpevolizzare’ il medico chirurgo iraniano per gli scarsi risultati ottenuti. Quello che, però, più sorprende è che – una volta ritornata a casa – la giovane paziente del medico ha raggiunto un peso forma choc. Stiamo parlando di lei: Dottie Perkins!

Con una storia abbastanza traumatica alle spalle, Dottie ha scelto di partecipare a Vite al Limite per i suoi quasi 300 kg, ma è uscita dalla clinica completamente insoddisfatta per i risultati ottenuti. Ad oggi, però, com’è diventata? Resterete davvero sorpresi nel saperlo, ma la Perkins è profondamente cambiata dopo il docu-reality di Real Time. Non sappiamo quanto sia dimagrita, ma la sua forma fisica oggi non passa inosservata. Guardate qui:

Una rinascita impressionante, non c’è che dire! Vi sareste mai immaginati un risultato del genere? Non ci resta che farle i nostri più sinceri complimenti!

Tragico lutto dopo il programma

Terminata la sua esperienza nel programma di Real Time ed aver mosso causa per – a detta sua – un montaggio sbagliato, Dottie ha dovuto fare i conti con un tragico dramma: la morte di suo figlio. Sembrerebbe che il giovane abbia avuto una paresi cerebrale e che – dopo qualche tempo – sia deceduto. Un evento tragico, da come si può chiaramente comprendere, e che ha fortemente scioccato la donna.