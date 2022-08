È Alicia in Grand Hotel, avete mai visto l’attrice fuori dal set? Sembra un’altra persona

È Alicia nella serie tv spagnola Grand Hotel, avete mai visto l’attrice fuori dal set? Sembra un’altra persona.

State seguendo le nuove puntate di Grand Hotel? Su Canale 5 è tornata in onda, ogni venerdì sera, la serie tv spagnola che narra le vicende della famiglia Alarcon. Si tratta della terza ed ultima stagione del period drama e, anche stavolta, al centro della trama c’è la meravigliosa Alicia.

La storia d’amore, impossibile, tra la ricca Alicia Alrocon e il cameriere Julio Olmeda ha conquistato il pubblico di Canale 5, che non vede l’ora di scoprire come finirà. I due innamorati avranno il tanto atteso lieto fine? In attesa di scoprirlo, vi parliamo dell’attrice che presta il volto alla bellissima Alicia. Si tratta di Amaia Salamanca e vederla fuori dal set di Grand Hotel vi lascerà di stucco!

In Grand Hotel interpreta Alicia Alarcon: l’attrice fuori dal set è irriconoscibile

Colpi di scena a non finire, nella terza ed ultima stagione di Grand Hotel. La serie tv spagnola ambientata in un lussuoso hotel di inizio secolo appassiona il pubblico con la turbolenta storia d’amore di Alicia e Julio. Tra i due c’è lo spietato Diego Murquia, marito di Alicia e proprietario di una parte dell’hotel degli Alarcon. I fan sognano il lieto fine, ma gli ostacoli per la coppia sono ancora tanti. Tra questi anche la bella Maite, avvocato ed amica di Alicia: la donna è giunto all’hotel per aiutare Alicia, ma a sorpresa scoprirà di provare qualcosa per Julio. Come finirà? Staremo a vedere! Nel frattempo vi mostriamo come appare la bellissima Amaia Salamanca fuori dagli abiti di scena.

L’attrice che interpreta la dolce Alarcon è anche una modella ed ha 36 anni. Molto famosa in Spagna, ha partecipato a diverse serie tv di successo ed è seguitissima sui social. A questo proposito, siete curiosi di vedere uno degli scatti condivisi dall’attrice sul suo canale ufficiale di Instagram? Stenterete a riconoscerla con look casual e senza le pompose acconciature del suo alter ego Alicia. Nella vita reale, Amaia predilige la piega liscia e il suo colore di capelli è decisamente cambiato:

Eh si, la Salamanca ha scelto un colore decisamente più scuro per la sua chioma, rispetto al biondo che sfoggia nei panni di Alicia. Quel che è certo è che, in qualsiasi versione, l’attrice è semplicemente incantevole. Non perdetevi la prossima puntata di Grand Hotel, che andrà in onda venerdì 5 agosto in prima serata su Canale 5. I colpi di scena saranno incredibili e avranno a che fare con il misterioso segreto di Diego: Alicia, Julio e Maite scopriranno di più sull’uomo e tutto cambierà. Noi non vediamo l’ora di scoprire di cosa si tratta, e voi?