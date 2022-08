Amici di Maria De Filippi, quello che è appena successo lascia tutti senza parole

Colpo di scena ad Amici: uno dei volti più amati del talent ha deciso di rompere il silenzio sui recenti rumors lasciando tutti senza parole.

Dopo due edizioni consecutive di grandissimo successo, il ritorno di Amici di Maria De Filippi è molto atteso dal pubblico. Come ogni anno, solo da settembre in poi potremo assistere alla formazione della classe che avrà la fortuna di entrare nella scuola. Riguardo ai professori, invece, ogni estate si rincorrono le voci su presunti addii e a tal proposito in questi giorni c’è stato un colpo di scena.

D’altronde, gli insegnanti sono sempre stati figura fondamentali per il programma. Oltre a mettere a disposizione le loro competenze nel canto e nel ballo, è evidente che sono proprio le loro divergenze di opinione e i loro frequenti battibecchi ad aggiungere quel pizzico di ‘pepe’ che rende un successo il format.

E’ naturale quindi che ci sia tanto interesse nello scoprire al più presto possibile chi saranno coloro che guideranno i ragazzi nell’avventura più magica della loro vita. Ad esempio, l’anno scorso per molti l’abbandono di Arisa fu un boccone amaro da mandare giù e anche stavolta ci si chiede se i prof saranno tutti riconfermati oppure qualcuno dovrà salutare la scuola.

Il sito di Davide Maggio ha rivelato un clamoroso spoiler secondo cui nel gruppo di docenti della prossima edizione non saranno comprese anche Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Su quest’ultima le voci si erano fatte molto insistenti e, sebbene, non esista ancora una certezza, stando alle indiscrezioni pare proprio che non la ritroveremo a settembre. Dopo alcuni giorni di silenzio sull’argomento, la fidanzata di Andreas Muller ha però deciso di intervenire.

Amici, tutti senza parole: avete visto cos’è accaduto?

Stando al portale di Davide Maggio, al posto delle due insegnanti subentreranno Arisa ed Emanuel Lo. Nessuna conferma ufficiale, ma anche l’opinionista Amedeo Venza aveva avallato l’ipotesi dell’addio della Peparini spiegandone così i motivi: “Dietro l’uscita di scena di Veronica Peparini potrebbero esserci dei malumori con il programma. Lo fanno sapere fonti vicine all’insegnante di ballo e ad Andreas (suo fidanzato e ex ballerino del programma)”.

Intanto, la diretta interessata ha postato di recente un messaggio che potrebbe prestarsi a varie interpretazioni. Sotto ad un video che la ritrae impegnata in uno stage di danza, la prof di ballo ha scritto: “Ho sempre scelto di mettermi in gioco, montare coreografie, ballare, prendere spunto e stimoli dal nuovo. Ma poi il mio centro devo essere io, devo fare io, sempre”. Poi sottolinea che la sua famiglia ha sempre vissuto la Danza e che finché sarà spinta dalla passione, continuerà a mettersi in gioco”.

Non è ancora detta l’ultima parola, ma a voi dispiacerebbe non rivedere più Veronica nel programma?