Dove si sono sposati Flora Canto ed Enrico Brignano: location da favola per la coppia, convolata a nozze sabato 30 luglio 2022.

Insieme formano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo e da qualche giorno sono ufficialmente marito e moglie. Enrico Brignano e Flora Canto sono convolati a nozze sabato 30 luglio 2022.

Una gioia immensa per la coppia, nata nel 2014: dal loro amore sono nati Martina, nel 2017, e Niccolò, nel 2021. Enrico e Flora si sono sposati in una location da sogno con vista mare. Lì hanno anche festeggiato, in compagnia di amici e parenti: non sono mancati volti noti del mondo dello spettacolo. Scopriamo di più sul bellissimo luogo che ha fatto da cornice a questo giorno magico per Enrico e Flora.

Flora Canto ed Enrico Brignano si sono sposato: la location delle nozze è incantevole

Flora Canto ed Enrico Brignano sono marito e moglie: i due si sono detti sì per sempre. La proposta di matrimonio era arrivata lo scorso settembre, nel più romantico dei modi. L’attore, nel bel mezzo di uno spettacolo all’Arena di Verona, è sceso dal palco e ha raggiunto la sua metà, seduta in prima fila. “Flora Canto mi vuoi sposare?”, ha chiesto in ginocchio, mettendo l’anello al dito alla sua futura sposa. E romantiche sono state anche le nozze, celebrate in un luogo da sogno. Dove si trova?

Si tratta de La Posta Vecchia Hotel, una meravigliosa location affacciata sul mare a Palo Laziale, nel comune di Ladispoli. A celebrare le nozze è stato il sindaco Alessandro Grando, che ha definito la cerimonia emozionante e suggestiva. Suggestiva come l’atmosfera che si crea in questa meravigliosa location: come riporta Fanpage.it, si tratta di un palazzo rinascimentale, ricco di opere d’arte. Nei sotterranei, vi è addirittura un museo, in cui si possono ammirare sculture, mosaici, marmi ed altri tesori. Quanto costa dormire nell’hotel in cui si sono sposati Flora ed Enrico?

Come riporta Fanpage.it, la struttura offre diverse camere e suite, ognuna caratterizzata da diversi servizi. Al momento, il valore di una notte nella Junior Suite è di 1265 euro per due persone, mentre la Senior Suite costa 1490 euro a notte. 1870 euro in due per la master Suite, che affaccia sul Mar Tirreno.

E per il giorno del sì al suo Enrico, Flora ha scelto di indossare due abiti. Il primo, per la cerimonia, è l’abito Geiranger di Pronovias: senza spalline, con scollo a cuore e gonna larga. Super romantico ed elegante! Nella seconda parte della festa, la Canto ha optato per l’Epico dress, sempre di Pronovias: un abito a sirena, in pizzo, con decori floreali. Entrambi meravigliosi, come lei! Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore a questa splendida coppia.