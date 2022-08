Dramma in arrivo a Beautiful: la gioia di Steffy e Finn è destinata a finire presto; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Finalmente sono tornati i ‘Sinn’! Dopo alcune settimane di assenza, nelle puntate di Beautiful in onda in Italia abbiamo rivisto Steffy Forrester e il suo compagno Finn.

I due erano momentaneamente usciti di scena per via della gravidanza dell’attrice che presta il volto a Steffy, la splendida Jacqueline McInnes Wood. E, a proposito di gravidanza, anche nella finzione la giovane Forrester è incinta e, nella puntata di ieri, è stato rivelato il sesso del bebé: è un maschietto. Una gioia immensa per la coppia e per nonno Ridge, che già sogna di avere un nuovo piccolo stilista in famiglia. Ma attenzione: la felicità di Steffy e Finn non è destinata a durare a lungo. Sta per accadere qualcosa che cambierà per sempre le loro vite.

Beautiful, Steffy e Finn aspettano un maschietto ma per loro è in arrivo un dramma

Steffy e Finn formano una delle coppie più amate della storia di Beautiful. Dopo l’infinito tira e molla con Liam Spencer, i fan sono felici che la giovane Forrester abbia finalmente trovato un amore stabile e un uomo speciale come il medico. Nella soap opera, però, si sa che gli imprevisti sono dietro l’angolo e quello in arrivo per la coppia è un gran bel problema. Che ha un nome e un cognome.

Si tratta di Sheila Carter, che sta per tornare nella soap per creare scompiglio. La spietata nemica dei Forrester ne ha combinate di tutti i colori nel corso degli anni e accadrà lo stesso durante la sua ultima visita a Los Angeles. Quando riapparirà? Proprio nel bel mezzo delle nozze di Steffy e Finn, rovinando il momento magico con l’annuncio di una notizia shock: Sheila è la madre biologica di Finn. Una notizia che sconvolgerà tutti e getterà nel panico Steffy, che non vuole assolutamente alcun rapporto con una donna che ha causato tanta sofferenza alla sua famiglia. Peccato che, però, anche lei fa parte della famiglia del suo compagno…

Una situazione complicata che porterà a diversi scontri fra le due donne, fino ad arrivare alla tragica sparatoria a Il Giardino: Sheila vorrà colpire Steffy ma per errore sparerà al suo stesso figlio, Finn. Tutti crederanno che il medico sia morto e inizierà un periodo davvero drammatico per la figlia di Ridge, che scapperà in Europa per riprendersi dal lutto.

Il grande colpo di scena, però, è che Finn è vivo, grazie all’intervento della madre adottiva Li, che lo curerà in una stanza segreta, all’oscuro di tutti. Cosa accadrà quando Sheila scoprirà dell’esistenza di questa camera? Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni.