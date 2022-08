“Filtrata e ringiovanita”: Alba Parietti si mostra così sui social

Alba Parietti è apparsa sui social in una versione inedita: il messaggio lanciato dalla showgirl è tutt’altro che banale.

Sempre ironica ed arguta, Alba Parietti ha dimostrato negli anni di essere molto più che una bellissima donna. Grazie al ruolo di opinionista che spesso ricopre in tv, si può apprezzare la sua onestà per mostrarsi esattamente come è. Ma la splendida 61enne torinese ama ‘giocare a carte scoperte’ anche quando si tratta di estetica.

Essendo così bella ancora oggi, Alba non ha certo bisogno di usare filtri sui social eppure sono tantissime le donne famose che ne abusano pur non avendone necessità. Chi la segue da tempo sa che lei è da sempre contraria alle foto troppo ritoccate per cercare ossessivamente di sembrare più avvenenti o più giovani di come si è in realtà.

Ed infatti ha spesso sottolineato di appartenere alla scuola di pensiero ‘no filter’: la perfezione tanto ostentata sul web è quasi sempre una ‘fregatura’ per sé stessi e per gli altri, soprattutto se si tratta di un personaggio pubblico per il quale l’immagine ciò che ti rende riconoscibile ed unico per la gente. Proprio questo argomento è il focus di uno dei suoi post Instagram più recenti. Non immaginereste mai come si è mostrata per lanciare un importante messaggio.

Alba Parietti, incredibile: avete visto cosa ha fatto sui social?

La mamma di Francesco Oppini non ha mai avuto peli sulla lingua e sul suo profilo Instagram è solita condividere molto della sua quotidianità. Ricordi dolorosi, momenti con gli amici, ricordi di gioventù, brutti episodi e tanto altro. In questo periodo poi, appare particolarmente radiosa accanto al compagno con cui è in coppia da qualche mese.

Nel post di cui vi parliamo, invece, Alba ha voluto offrire uno spunto di riflessione sull’abitudine ormai diffusa di mistificare la realtà riempendo di filtri e ritocchi le proprie foto. Lo ha fatto in modo ironico, postando a sua volta uno scatto in cui la sua immagine appare alquanto modificata. “Beccatevi questa Parietti filtrata, ringiovanita e con il capello lungo”, ha scritto nella didascalia.

Ha spiegato che l’uso dei filtri può anche essere un gioco divertente che lei per prima si è sbizzarrita a scoprire: “Mi sono proprio divertita a vedere cosa si può fare, in pratica di tutto…Praticamente ti puoi appiccicare la faccia di tua figlia, di tuo zio di tua nonna. Di Sharon Stone, di Oliver Stone”. Poi però precisa: “Ma davvero in alcuni casi si rischia la denuncia per truffa. Il problema non è cosa gli altri vedono, ma come ti presenti poi a uno che ti segue e non ti riconosce”.

Cosa ne pensate di questo ‘pungente’ e veritiero post?