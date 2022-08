GF Vip: dopo un periodo da single, si mostra sui social col suo nuovo amore

Dopo l’esperienza al GF Vip si ritrovò single, ma ora l’ex concorrente ha ritrovato l’amore: lo ha fatto capire chiaramente sui social.

Il GF Vip ha raccontato tante storie di vita vissuta attraverso i concorrenti che ne hanno fatto parte nel corso degli anni. Come la versione originale del reality che prevedeva la partecipazione di sconosciuti, anche quella destinata a personaggi già noti si basa sulle storie umane che col passare dei mesi riaffiorano all’interno della casa.

Non solo: anche quando il programma finisce, il pubblico continua ad interessarsi ai cosiddetti ‘vipponi’ e alle loro vicende. Avrà fatto molto piacere a tanti, ad esempio, sapere che Guenda Goria ha intenzione di convolare a nozze col suo fidanzato Mirko Gancitano, nonostante il problema di salute che l’ha colpita ultimamente costringendola a rimandare l’evento.

La storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è sempre seguitissima attraverso i profili social dei due che si sono innamorati proprio nella casa più spiata d’Italia. E ancora, possiamo citare Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che qualche mese fa sono addirittura diventati genitori di un bel maschietto. Proprio in questi giorni Francesco Oppini ha mostrato per la prima volta su Instagram la sua nuova fidanzata confermando la rottura con Cristina Tomasini di cui si vociferava ormai da mesi.

E’ successo anche che qualcuno si sia definitivamente lasciato col compagno una volta tornato alla vita di tutti i giorni. A proposito, sapete che proprio l’ex gieffina che fu lasciata subito dopo essere stata eliminata dal gioco, ora ha ritrovato l’amore?

GF Vip, ex ‘vippona’ si è fidanzata: l’amore le sorride di nuovo!

L’ex concorrente che si sta mostrando in queste ore in compagnia del suo nuovo compagno è stata una protagonista indiscussa di una delle edizioni più recenti e di maggior successo. Ha fatto parte del GF Vip 5, andato in onda tra l’autunno del 2020 e l’inverno del 2021 e per le prime settimane fu tra i favoriti dal pubblico.

Uscita dal programma, il padre delle sue figlie la lasciò ed ora è legato ad un’altra donna. Avrete certamente capito che ci riferiamo a Matilde Brandi, ballerina dalla strepitosa carriera televisiva, e al suo ex compagno Marco Costantini col quale ha avuto le due gemelle Aurora e Sofia.

Nonostante la traumatica fine della storia, la Brandi oggi è di nuovo serena ed ha conservato un buon rapporto con la famiglia di lui. Dopo essere rimasta single per un bel po’, per la prima volta in queste ore è uscita allo scoperto con l’uomo che l’ha fatta innamorare.

Nonostante la ballerina abbia nascosto il volto di lui nella storia Instagram, è evidente che i due sono una coppia: a corredo di una foto scattata in spiaggia al tramonto, la Brandi ha messo come sottofondo il brano di Ultimo, Rondini al guinzaglio.

In attesa che la bella Matilde riveli l’identità del suo ‘principe azzurro’, non possiamo che farle i nostri migliori auguri!