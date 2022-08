Ilary Blasi, com’era agli esordi e com’è cambiata nel tempo: sempre meravigliosa

Ilary Blasi, com’era agli esordi e com’è cambiata nel tempo la famosa conduttrice Mediaset: sempre meravigliosa.

È una delle conduttrici più amate della nostra televisione. Volto fisso di Mediaset, da alcuni anni è alla conduzione de L’Isola dei Famosi, reality col quale Ilary Blasi colleziona ascolti record.

Oggi, a 41 anni, è uno dei personaggi televisivi più apprezzati dal pubblico, ma ricordate i suoi esordi sul piccolo schermo? L’avevamo già vista in diverse trasmissioni prima, come Scherzi a parte, ma il grande successo arriva nel 2001, quando approda nel cast di Passaparola. Lì veste i panni di ‘Letterina’, la valletta del quiz condotto da Gerry Scotti e lo farà anche nella stagione successiva, del 2002 – 2003. Curiosi di vedere com’era Ilary ben 20 anni fa? Siete nel posto giusto!

Com’era Ilary Blasi agli inizi della sua carriera: le immagini del passato

Quanto vi manca Passaparola? Il quiz preserale di Canale 5 ha fatto compagnia al pubblico per circa dieci anni, dal 1999 al 2008. Un gioco fresco, basato principalmente sulle parole e sulla lingua italiana. A condurlo il mitico Gerry Scotti, che era affiancato dalle indimenticabili ‘Letterine’! Tantissime showgirl, oggi molto famose, hanno mosso i primi passi nella tv proprio nel ruolo di vallette a Passaparola e, tra queste, c’è senza dubbio lei, Ilary Blasi. La bellissima romana ha sostenuto il casting per il quiz nel 2001 ed ha fatto parte della trasmissione per due edizioni. Due edizioni durante le quali ha conosciuto un altro grande volto di Mediaset, che è diventata anche una sua grande amica: anche Silvia Toffanin è stata una letterina!

Era il 2001 quando Ilary ballava sulle note dell’iconica siglia “Ullalà ullallà ullallalà”, siete curiosi di vedere com’era la splendida conduttrice più di venti anni fa? Piccolo spoiler: sempre meravigliosa. Ecco un’immagine tratta dalla trasmissione Passaparola:

Eh si, un emozionante tutto nel passato, quello che abbiamo fatto oggi. E, come potete vedere, Ilary è sempre stata uno splendore. Allora come oggi, Ilary incanta tutti con la sua bellezza, ma a conquistare il pubblico è stata anche la sua estrema simpatia e spontaneità. La rivedremo al timone della prossima edizione de L’isola dei famosi? Noi non possiamo che augurarcelo!

Ilary Blasi dopo la separazione

Lo scorso 11 luglio 2022 è arrivata una notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere: con un doppio comunicato, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine della loro storia, dopo ben venti anni d’amore e tre splendidi figli. Dopo l’annuncio della separazione, Ilary è volata in Tanzania in compagnia dei suoi figli, per godersi un po’ di giorno lontana dal clamore mediatico. La conduttrice ha condiviso diversi scatti della sua vacanza sui social, dove è molto attiva. Anche di ritorno in Italia, la Blasi sta condividendo alcuni momenti delle sue giornate di mare a Sabaudia. Cosa aspettate a seguirla?