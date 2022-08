“Mi sono ispirata a Barbara D’Urso”: la famosa attrice spiazza il pubblico

La vedremo presto al cinema e, per interpretare il suo personaggio, l’amatissima attrice ha confessato di essersi ispirata a Barbara D’Urso.

Il mestiere dell’attore non è affatto semplice e questo sembra piuttosto evidente: calarsi nei panni di qualcun altro, assumerne espressioni, atteggiamenti, gesti e movenze non è assolutamente qualcosa che si improvvisa e che tutti possono fare. Occorrono anni di studio e sacrifici, accompagnati da un talento naturale che non appartiene a chiunque.

Anche dietro ai ruoli meno impegnati si nasconde un lavoro certosino di immedesimazione profonda nella personalità del personaggio a cui ci si approccia. Una delle prime capacità di chi sceglie questo mestiere è sicuramente quella di osservare: per portare in scena sentimenti ed emozioni, bisogna infatti trarre ispirazione dalle proprie esperienze personali ma anche dalla realtà che ci circonda.

E’ proprio ciò che ha fatto di recente un’attrice molto nota che a breve ritroveremo al cinema come interprete del film diretto da Brando Quilici, Il ragazzo e la tigre. Girato in Nepal, vede l’artista nei panni di una suora laica che gestisce un orfanotrofio. Inoltre, la vedremo nel film a episodi di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, I migliori giorni. Qui è una grintosa conduttrice televisiva: per immedesimarsi al meglio nel ruolo, ha rivelato a Leggo di aver tratto ispirazione da Barbara D’Urso. Volete sapere di chi parliamo?

Barbara D’Urso fonte di ispirazione per la nota attrice

Dato il suo talento, tutti sono impazienti che escano i due film di cui è protagonista Claudia Gerini. Sì, parliamo proprio di lei, splendida artista e bellissima donna tra le attrici più affermate nel panorama cinematografico nostrano. Dopo la vittoria, a soli 13 anni, del concorso di bellezza Miss Teenager, negli anni ’80 ha iniziato a partecipare a spot televisivi e al suo primissimo film, Roba da ricchi dove recitò al fianco di Lino Banfi.

Poi sono arrivati i programmi di Gianni Boncompagni Primadonna e Non è la Rai, ma il grandissimo successo per lei avviene con il personaggio di Jessica nel film Viaggi di nozze di Carlo Verdone. Grazie a quella pellicola Claudia spicca definitivamente il volo ed oggi è ritenuta una delle migliori interpreti femminili in circolazione.

Gli ultimi progetti della sua straordinaria carriera sono infatti le pellicole sopra citate in cui ha dovuto calarsi nei panni di due personaggi molto diversi fra loro. Nell’intervista rilasciata a Leggo, l’affascinante 50enne romana ha raccontato che ne I migliori giorni ha preso spunto dalla conduttrice di Pomeriggio Cinque. “Interpreto una presentatrice televisiva molto agguerrita e ambiziosa, per le cui pose aggressive mi sono ispirata un po’ a Barbara D’Urso”, rivela.

Anche voi siete curiosissimi di scoprire cosa è riuscita a fare la Gerini ispirandosi alla celebre presentatrice tv?