“Momento delicato”: la confessione di Sonia Bruganelli lascia tutti di stucco

Riconfermata ufficialmente opinionista del GF Vip, Sonia Bruganelli ha spiazzato tutti con una confessione inaspettata: incredibile!

La prossima edizione del GF Vip è uno dei temi ‘caldi’ di quest’estate: in tv sono già cominciate le pubblicità con Alfonso Signorini che annuncia entusiasta la settima stagione del reality. Continuano intanto a susseguirsi le indiscrezioni sui probabili concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa e anche l’ufficializzazione delle opinioniste ha incuriosito moltissimo il pubblico.

Alla fine comunque, è stato annunciato già da un po’ che saranno Sonia Bruganelli ed Orietta Berti a ricoprire quel ruolo. La moglie di Bonolis è stata apprezzata e criticata l’anno scorso, ma di sicuro ha lasciato il segno. Di questo se n’è accorto soprattutto il conduttore Alfonso Signorini che infatti l’ha corteggiata molto prima che lei accettasse di ripetere l’esperienza.

Finita la scorsa edizione, la Bruganelli si era mostrata piuttosto reticente all’idea di una seconda avventura come commentatrice delle dinamiche della casa. Ha sempre ribadito che la tv non è mai stata il suo lavoro e che si era trattato solo di una parentesi per lei che nella vita fa tutt’altro. Eppure, alla fine, si è convinta a tornare: molti si sono chiesti come mai abbia cambiato idea e lei ha risposto facendo una rivelazione spiazzante.

Sonia Bruganelli, la confessione che nessuno si aspettava: l’avreste mai detto?

In un box domande aperto su Instagram, sono stati molti gli utenti che le hanno chiesto cosa le abbia fatto cambiare idea sulla proposta di Signorini. Sonia ha spiegato di aver accettato per fare qualcosa di leggero in un periodo di cambiamento. A chi, invece, le ha domandato se avesse rivisto Soleil dopo il GF, si è limitata a lasciar intendere di no.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata l’anno scorso la sua concorrente preferita e i fan speravano in un incontro tra le due magari per progetti professionali che vedessero coinvolta che Sorge. In compenso, però, ha rivelato di aver rivisto Sophie Codegoni.

Sul motivo che ha spinto Sonia a partecipare anche alla settima stagione dello storico reality ci sarebbe però qualcosa a cui forse nessuno aveva pensato: “La proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”.

Cosa riguardi questo momento delicato per Sonia, non si sa. Il pubblico comunque sarà felicissimo di ritrovarla in trasmissione, visto che, a prescindere dalle proprie preferenze personali, con la sua arguzia e la sua grinta ha sempre contribuito a dare spunti interessanti in ogni puntata.

Secondo voi ci sarà un buon rapporto tra lei ed Orietta Berti?