Prima di Vite al Limite non riusciva neanche a stare in piedi: oggi è bellissima, trasformazione shock per la protagonista della trasmissione.

Una trasmissione che appassiona milioni di telespettatori, il cui titolo originale è My 600 lb life. Parliamo di Vite al Limite, il programma di Real Time che racconta il percorso di dimagrimento di alcuni pazienti gravemente obesi, che decidono di dare una svolta alla propria vita.

Un percorso di dodici mesi nella clinica di Houston, dove sono seguiti dal medico chirurgo Younan Nowzaradan. Prima dell’intervento di chirurgia bariatrica, i pazienti sono sottoposti ad una particolare dieta e, una volta raggiunto il peso idoneo, si procede con l’operazione. Tantissimi i successi ottenuti dal dottor Now e, tra questi, c’è quello di cui vi parliamo oggi. Una trasformazione sconvolgente, quella di Marla, che prima di rivolgersi alla trasmissione pesava più di 350 kg. Una delle situazioni più complicate con cui i medici hanno dovuto dare i conti: vedere Marla dopo la trasmissione vi lascerà di stucco.

Prima di Vite al Limite pesava più di 300 kg: oggi Marla è bellissima

La storia di Marla McCants è stata raccontata per la prima volta il 10 agosto 2015, nel costo della nona puntata della terza stagione di Vite al limite. Come la maggior parte del pazienti della trasmissione, anche Marla ha dovuto affrontare alcuni alcuni fortissimi traumi e ha visto nel cibo una valvola di sfogo. In particolare, la donna ha vissuto un momento drammatico per via del suo ex fidanzato: quando decise di lasciarlo, l’uomo arrivò a rapirla e colpire con una pistola due poliziotti. Marla, fortunatamente, è rimasta illesa, ma il trauma è stato forte e la donna si è rifugiata nel cibo. In maniera ossessiva, fino a raggiungere il peso di 363 kg!

Una cifra assurda: Marla non riusciva a fare neanche i più semplici movimenti, faticando anche a stare in piedi. La sua forza di volontà, però, le ha permesso di rivolgersi a Vite al limite e provare a cambiare la sua vita. Ebbene, ci è riuscita. Grazie al percorso nella trasmissione, Marla ha perso quasi 130 kg e, anche dopo il programma, la donna ha continuato a seguire uno stile di vita sano. La sua vita è cambiata radicalmente, come il suo aspetto: la Mc Cants sembra essere un’altra persona. Date un’occhiata a questo scatto condiviso sul suo canale Facebook:

Eh si, una trasformazione davvero sconvolgente quella di Marla, che rappresenta uno dei successi più clamorosi nella storia del programma. E voi, avete mai seguito le storie di Vite al Limite? La trasmissione è andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti nel 2012, ma nel nostro Paese è arrivata un anno dopo, su Real Time.