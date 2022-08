Rai Uno, cambio improvviso: il pubblico è senza parole per la decisione presa

Clamorosa indiscrezione del giornalista di Dagospia Giuseppe Candela: riguarda un cambio inaspettato del palinsesto di Rai Uno.

La stop dovuto alle vacanze estive non diminuisce la curiosità dei telespettatori riguardo ai programmi più amati. Perciò, in questo periodo di sospensione dei palinsesti televisivi, non mancano indiscrezioni ed anticipazioni sulla programmazione che caratterizzerà le prossime stagioni.

Sia la Rai che Mediaset e anche Sky hanno presentato settimane fa l’elenco degli show e delle serie tv riconfermati e anche di quelli sospesi o cancellati. Senza dimenticare le indiscrezioni sui probabili concorrenti del GF Vip 7, l’annuncio dei prossimi conduttori di Striscia la Notizia e tante altre novità che ci aspettano a partire dal mese di settembre.

Anche le scelte della Rai interessano moltissimo il pubblico e proprio qualche giorno fa, a tal proposito, Giuseppe Candela ha dato una clamorosa anticipazione. Un vero colpo di scena che vede protagonisti due programmi molto amati di Rai Uno. Detentori di ottimi ascolti, entrambi sono ormai ‘colonne’ della prima rete della tv di Stato e i telespettatori non vedono l’ora di ritrovarli in tv a settembre. Ma cosa sarebbe successo secondo Candela? Scopriamolo!

Rai Uno, decisione spiazzante: il cambio che nessuno si aspettava

Stando a quanto annunciato su Twitter dal giornalista di Dagospia, Rai Uno avrebbe optato per un cambio improvviso della data di ritorno in onda de La Vita in diretta di Matano e di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Le due trasmissioni pomeridiane si sono confermate un successo strepitoso durante la scorsa stagione ed i loro conduttori sono stati riconfermati anche per la prossima. Un risultato che ha emozionato la Bortone: durante l’ultima puntata dello scorso 3 giugno, la conduttrice aveva salutato il pubblico visibilmente commossa per aver chiuso quest’anno in rialzo rispetto alla precedente stagione.

Anche Alberto Matano continua ormai da tempo a detenere lo scettro degli ascolti del pomeriggio e, a quanto pare, anche la sua ex compagna d’avventura Lorella Cuccarini ora è felice a Mediaset.

Oltre alla riconferma, stando a quanto rivelato da Candela, sarebbe stato deciso di anticipare di una settimana entrambi i talk show. Invece del 12 settembre, com’era previsto, la Bortone e Matano tornerebbero in tv il 5 settembre. Nel tweet di Candela si legge: “Rai1 gioca d’anticipo per le elezioni”, quindi il motivo di tale scelta sarebbero le votazioni politiche del 25 settembre.

Al momento, nessuno dei due giornalisti ha confermato o smentito, ma se dovesse effettivamente andare così, di certo il pubblico sarà felicissimo di dover aspettare una settimana in meno per ricominciare a seguire le storie di cronaca, attualità e gossip trattate da La Vita in diretta o da Oggi è un altro giorno.

Anche voi non vedete l’ora che tornino in tv?