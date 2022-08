Tornerà al Gf Vip in un ruolo del tutto inedito: mai successo prima; cosa potrebbe accadere nella prossima edizione del reality show.

Appassionati del GF Vip, manca sempre meno all’apertura della porta rossa più famosa della tv. Il reality show di Canale 5, infatti, sarà una delle prima trasmissioni a tornare in onda dopo lo stop estivo.

Con ogni probabilità, Alfonso Signorini presenterà i nuovi ‘vipponi’ lunedì 19 settembre 2022 e ci terrà compagnia per due sere a settimana, proprio come per le precedenti edizioni. A commentare le vicende della casa ci sarà una coppia di opinioniste del tutto inedita: la new entry Orietta Berti affiancherà Sonia Bruganelli, che torna a gran sorpresa per il secondo anno consecutivo. E, a quanto pare, potrebbe non essere l’unica a riapparire nel cast dello show. Un’amatissima ex concorrente sarebbe pronta a tornare al GF Vip, ma in una veste totalmente inedita. Scopriamo di cosa si tratta.

L’amatissima ex concorrente tornerà al GF Vip ma con un ruolo completamente nuovo

Un’edizione ricca di sorpresa, quella del GF Vip in arrivo a settembre. Si tratta dell’edizione numero sette della versione del reality dedicata ai vip. Chi saranno i nuovi concorrenti? Al momento, sul web sono trapelati un’infinità di indizi e indiscrezioni, alcune lanciate proprio dal conduttore Alfonso Signorini. In attesa di avere notizie ufficiali in merito, c’è una nuova indiscrezione che riguarda proprio un’ex concorrente del reality di Canale 5. Nella casa più spiata della tv ci è entrata ben due volte, ma ora potrebbe tornare… per restare fuori!

Stando alle voci trapelate nelle ultime ore, Giulia Salemi sarebbe pronta a vestire i panni di inviata fuori la casa del GF Vip! C’è chi parla di trattative in corso, ma secondo Amedeo Venza l’influencer italo-persiana sarebbe ufficialmente la nuova inviata del GF Vip 7. Un ruolo che, per anni, non è più apparso nel programma, ma che era presente in origine: ricordate Marco Liorni? Il conduttore è stato lo storico inviato del GF dalla prima edizione, nel 2000, fino al 2007. Il compito dell’inviato era quello di accompagnare i concorrenti all’ingresso della casa, raccontando un po’ della loro storia: è proprio quello che potrebbe fare Giulia Salemi in questa nuova edizione.

Un legame speciale, quello della Salemi con il programma. Protagonista assoluta nell’edizione del 2020, dove ha conosciuto il suo grande amore Pierpaolo Pretelli, l’anno scorso ha condotto il GF Vip Party, programma di approfondimento sul reality, trasmesso su Mediaset Play. E, quest’anno, potrebbe tornare da inviata.

Buone notizie anche per Pierpaolo, che a quanto pare prenderà il posto che era della sua dolce metà: sarà lui a condurre il prossimo GF Vip Party, insieme all’ex gieffina Soleil Sorge. Insomma, ne vedremo delle belle! Continuate a seguirci per tutte le novità.