Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena per Ida Platano: ora cambia tutto; clamorosa indiscrezione sulla dama del trono Over.

Era il 2017 quando, per la prima volta, ha messo piede nello studio di Uomini e Donne. Dove, oggi, Ida Platano è una delle protagoniste assolute. I telespettatori seguono con passione le sue vicende sentimentali, non proprio fortunatissime.

Nel corso dello stop estivo, la dama bresciana si tiene in contatto con il pubblico attraverso il suo canale Instagram, ma niente paura. A settembre la ritroveremo nella trasmissione, ma potrebbe esserci qualche novità. A rivelare l’indiscrezione, decisamente succulenta, è stato MondoTv24. Ecco cosa potrebbe accadere nella prossima stagione del programma.

Colpo di scena per Ida Platano: potrebbe ricoprire un ruolo diverso a Uomini e Donne

Non c’è ancora l’ufficialità, ma la nuova edizione di Uomini e Donne dovrebbe partire lunedì 12 settembre 2022. Il dating show di Maria De Filippi tornerà a fare compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì, con nuovi tronisti, nuove esterne e nuove frequentazioni. In attesa di conoscere le new entry, parliamo dei ritorni e, quindi, di Ida. La dama tornerà in studio e potrebbe farlo in modo un po’ particolare.

Secondo quanto anticipato da MondoTv24, Ida potrebbe tornare in studio ma non come dama: la Platano potrebbe vestire i panni di una sorta di opinionista. Insomma, un ruolo del tutto inedito per lei, che in trasmissione ha sempre cercato l’amore. Non continuerà, quindi, a frequentare i cavalieri del parterre? Questo non è chiaro. Ricordiamo che, poco prima del termine della passata stagione, Ida aveva dato un’altra opportunità alla storia con sue ex Riccardo Guarnieri. Il sereno tra i due, però, è durato davvero poco e c’è stata una nuova rottura. Cosa accadrà quando si ritroveranno in studio? Questo ammesso che Riccardo torni nel parterre maschile…

Nel parterre femminile, invece, potrebbe approdare un altro volto conosciuto della trasmissione. Si tratta di Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, che sarebbe pronta a mettersi in gioco, ma tra gli Over! Come ricorderete, dopo il mancato lieto fine con Matteo, Federica è stata invitata a restare in studio da Alessandro Vicinanza, ex fiamma di Ida: il salernitano ammise di essere interessato a lei e di volerla conoscere. L’ex corteggiatrice, però, non si sentiva pronta a conoscere nessuno. Dopo un po’, anche Riccardo ha speso belle parole per lei e la bella campana ha ricambiato. Che tra i due possa nascere qualcosa?

Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità della prossima edizione e dei protagonisti che ne faranno parte. Le registrazioni delle prime puntate sono previste per fine agosto e noi non vediamo l’ora di darvi le prime anticipazioni.