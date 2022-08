Vedere queste foto di Vanessa Incontrada vi lascerà senza parole

La talentuosa Vanessa Incontrada è sempre stata bella come il sole, fin da giovane: queste foto lo dimostrano chiaramente!

Bellezza, simpatia e talento l’hanno resa una delle donne più ammirate del piccolo schermo e fin dai suoi esordi è stata impegnata sia nella recitazione che nella conduzione con risultati a dir poco brillanti. Modella fin dall’età di 17 anni, Vanessa Incontrada è nata a Barcellona in una famiglia italo catalana per poi approdare nel Belpaese dove ha trovato il successo.

Oltre che per il suo magnifico lavoro che va da programmi tv a fiction seguitissime, negli ultimi anni si è parlato spesso di lei a proposito della body positivity. Sì, perché la Incontrada è stata più volte bersaglio di assurde polemiche e insulti per i suoi chili in più a cui ha reagito in modo magistrale.

Senza mai lasciarsi abbattere dalle critiche, ha dimostrato col suo atteggiamento di stare ugualmente bene con sé stessa e col proprio corpo. Così facendo, ha dato a tutti una saggia lezione di vita ed un ottimo esempio da seguire. Data la sua enorme popolarità, quasi tutti la ricorderanno ai suoi esordi, quando appena ventenne conduceva Super su Italia 1. Da lì in poi, Vanessa è cambiata parecchio e qui vogliamo mostrarvi la sua evoluzione nel corso degli anni.

Vanessa Incontrada, le imperdibili foto del passato: ve la ricordavate così?

Era il 1998 quando la bella 43enne italo catalana faceva il suo debutto sulla tv italiana: viso e fisico erano certamente più da ragazzina, ma i lineamenti avevano già allora quel fascino che l’ha sempre accompagnata. E che non è mai diminuito, semmai il contrario!

Nonostante fosse giovanissima, si poteva ammirare già allora la sua disinvoltura davanti alle telecamere e infatti dopo Super per lei si sono spalancate le porte della tv. Vanessa ha iniziato così a condurre diversi programmi fino ad arrivare poi, nel 2004, al grande successo con Zelig dove ha affiancato Claudio Bisio fino al 2010.

Qui la vediamo proprio durante una puntata dello show comico nel lontano 2006. Aveva già schiarito i capelli e sfoggiava una forma fisica davvero invidiabile. La naturalezza del viso è la qualità che conserva ancora adesso, tant’è che non è mai ricorsa alla chirurgia estetica e, a giudicare dai suoi scatti senza trucco, possiamo proprio dire che non ne ha affatto bisogno!

Anche come attrice la sua carriera è una delle più brillanti: nell’immagine qui sotto la vediamo sul set di La cena per farli conoscere, pellicola di Pupi Avati del 2006 con Diego Abatantuono, Violante Placido, Francesca Neri ed altri attori molto noti.

Una galleria di immagini che confermano quello che sappiamo da sempre: Vanessa Incontrada è di una bellezza davvero unica.