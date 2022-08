“Ho vissuto drammi fortissimi”: Francesca Manzini non lo nasconde più; il doloroso retroscena che non tutti conoscono.

Sempre solare e col sorriso sulle labbra, ma non tutti sanno che Francesca Manzini ha vissuto periodi estremamente bui in passato. A raccontarlo è stata proprio lei, nel corso di un’intervista a Uno Mattina Estate.

L’attrice e conduttrice, ospite nella trasmissione Rai, si è raccontata a cuore aperto, raccontando quelli che sono stati dei veri e propri drammi da affrontare. Nel presentare il contenuto del suo nuovo libro, Stay Manza, la Manzini spiega di aver parlato dei drammi che ha subito: “Mi hanno ucciso moralmente”. In seguito, le sue parole nel dettaglio.

Francesca Manzini, la dolorosa confessione: “Ho vissuto drammi fortissimi in amore”

“Ho subito dei drammi fortissimi in amore. Che mi hanno ucciso moralmente”. Lo racconta così, senza filtri, Francesca Manzini, che qualche settimana fa è stata ospite di Massimiliano Ossini a Uno Mattina Estate. La conduttrice ha spiegato che nel suo nuovo libro ha raccontato tutto con verità, ripercorrendo i momenti drammatici con cui ha dovuto fare i conti.

Nonostante la sofferenza, però, la Manzini sottolinea come anche il dolore, in qualche modo, serva a formarti e farti apprezzare di più le cose quando è tutto finito. L’attrice racconta che, nel capitolo del libro dedicato ad un suo ex che le ha fatto molto male, lei lo ha ringraziato: “Ho detto ‘Io ti dico grazie di tutta la paura che mi hai dato, di tutto quello che mi hai fatto e di quello che io ti ho permesso di fare, perché non sempre è colpa degli altri. È anche colpa tua che permetti questo e non sei consapevole nel far entrare le persone e dar loro le chiavi per poterti distruggere”.

Francesca spiega di averlo ringraziato perché ciò che ti distrugge o ti rende una persona violenta o una persona folle, artista, speciale: “Io ho sfogato tutto il male con la specialità, artista non mi azzardo, ditelo voi!”

Oggi Francesca ha ritrovato la serenità col suo compagno Marco Scimia, sosia italiano dell’attore Johnny Depp. Una storia d’amore bellissima, ma la conduttrice preferisce non definirlo l’uomo giusto: “Ancora oggi gli dico non mi va di definirti così perché sto talmente bene che non mi accorgo del tempo che passa e di solito questo è stato il mio più grande nemico, il tempo. L’ho ricorso, l’ho preteso, ero già donna sin da giovane”

Francesca è innamoratissima del suo Marco, 36 anni, barbiere di professione. Di lui ha detto a Diva e Donna: “È stata la luce. Marco mi ha dato la giovinezza, la possibilità di non sentirmi inferiore, di essere me stessa”. Una coppia da fare invidia!