L’amatissimo cantante è stato arrestato: notizia shock per i suoi fan

Ha sconvolto tutti la notizia riguardante il celebre cantante: come rivelato dall’Independent, domenica 31 luglio è stato arrestato.

Il suo enorme successo ha avuto inizio nel lontano 2001, quando insieme ad altri musicisti fondò la boy band diventata famosa in tutto il mondo. Oltre alla sua carriera di artista, in questi anni è stato spesso al centro dell’attenzione per la sua vita sentimentale in cui non sono affatto mancati i colpi di scena.

In questi giorni è tornato prepotentemente protagonista delle cronache a causa di un grave episodio che lo ha portato addirittura ad essere arrestato. Una notizia davvero sconvolgente per i suoi tanti fan sparsi per il mondo. A informare dell’accaduto è stato l’Independent spiegando i presunti motivi che avrebbero costretto la polizia a mettere le manette alla star.

Tutto si sarebbe svolto sull’aereo diretto da Glasgow a Londra dove il cantante britannico avrebbe aggredito hostess e steward del volo. Dopo che qualcuno aveva avuto da ridire sul suo ritardo di ben 20 minuti all’imbarco della British Airways, secondo le dichiarazioni dei passeggeri al The Sun, avrebbe aggredito le hostess perché non esaudivano la sua richiesta di alcol. L’artista è stato accusato di “un comportamento pazzesco”.

Arrestato il celebre cantante: cosa avrebbe fatto in aereo

Stando a quanto rivela uno dei passeggeri, il cantante si sarebbe alzato ed avrebbe iniziato a camminare avanti e indietro per il corridoio noncurante dell’invito a sedersi. Non è tutto: ad un certo punto, si sarebbe diretto dietro le tende dell’equipaggio.

Avvertita via radio la polizia, questa ha confermato l’arresto per “un reato di ordine pubblico”. I poliziotti hanno riportato che verso le 16:40 di domenica 31 luglio hanno intercettato un volo proveniente da Glasgow e che un uomo di 39 anni è stato arrestato in una stazione di polizia di East London per un reato di ordine pubblico. E’ stato poi rilasciato il giorno dopo in attesa di ulteriori approfondimenti sulla vicenda.

Molti di voi conoscono sicuramente il protagonista di questa assurda storia e resteranno alquanto sbigottiti nello scoprire di chi parliamo. Si tratta di Lee Ryan, componente della boy band dei Blue che ha formato con Duncan James, Simon Webbe e Antony Costa. Tra i loro maggiori successi, anche A chi mi dice, traduzione italiana del brano Breathe Easy, tratto dal loro terzo album intitolato Guilty.

Nato nel Regno Unito il 17 giugno del 1983, Lee si è stabilito da tempo in Spagna. Secondo il The Sun, a marzo di quest’anno si sarebbe sposato in segreto a Gibilterra con la collega Verity Paris. Per lui sarebbe il primo matrimonio nonostante sia già padre di due figli.

Al momento, nessuna dichiarazione sull’arresto è giunta da parte dell’agente di Ryan.