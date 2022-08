Blanco, il cantante lascia tutti senza parole: nessuno si aspettava un gesto simile

Blanco continua a sorprendere il pubblico durante i suoi concerti: il gesto fatto a Catania ha veramente superato ogni aspettativa.

Ogni esibizione o concerto di Blanco è ormai un evento attesissimo: dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2022, il giovane rapper lombardo è diventato una delle star più acclamate in Italia. Dopo un incidente che lo ha costretto a presentarsi al Tim Summer Hits con le stampelle, ora è di nuovo in piena forma e sul palco sta dando il meglio di sé.

Starete pensando che non è una novità: col suo talento e la sua passione per la musica (ereditata dal padre), il bravissimo Fabbriconi sta collezionando un successo dietro l’altro e con l’ultimo singolo intitolato Nostalgia, ha letteralmente mandato in visibilio i fan. Indubbiamente, tanto successo è dovuto alle sue canzoni, dotate un’identità già ben definita nonostante la sua giovane età.

C’è però qualcos’altro che ha reso unici i concerti di Blanco: qualche settimana fa ha lasciato tutti di stucco con un gesto super romantico nei confronti della sua fidanzata Martina, ricordate? Più recentemente, poi, ha addirittura chiamato a cantare con lui sul palco suo padre! Si trovava alle Capannelle e insieme al genitore si è esibito nel brano Notti in Bianco. Su Instagram aveva spiegato di aver fatto ciò perché sentiva di dover farsi perdonare dal padre per tante cose. Oggi, però, può finalmente vederlo fiero di lui, quando invece appena due anni fa non avrebbe neanche immaginato di arrivare dov’è oggi.

E non è finita qui! Blanco ha di nuovo lasciato tutti a bocca aperta sabato scorso a Catania, non potreste immaginare cosa ha fatto.

Blanco, quel gesto ha stupito tutti: incredibile sorpresa!

Se anche voi avete un idolo fra i cantanti, provate a pensare cosa vi renderebbe più felici durante un suo concerto? Intendiamoci, è ovvio che già vederlo dal vivo è un’esperienza unica che resta nel cuore, ma scommettiamo che essere chiamati sul palco dal vostro artista preferito ed avere magari l’occasione di ballare con lui sarebbe un sogno.

Ebbene, il vincitore del Festival di Sanremo 2022 ha voluto regalare proprio questa emozione ad una sua fan! Come dicevamo prima, è successo durante il suo ultimo concerto a Catania. Lei è una studentessa di nome Giulia e quando il cantante l’ha fatta salire sul palco, hanno ballato e cantato insieme Ruggine.

Un momento indimenticabile per la ragazza, che nel video condiviso su TikTok ha scritto: “Dopo dodici ore di fila sei sul palco a ballare con Blanco”. Una fan davvero determinata, il cui sacrificio è stato premiato nel modo più bello per qualcuno che ammira così tanto un artista.

E voi avete mai vissuto qualcosa di simile?