Due ex GF Vip avranno un nuovo ruolo in tv: notizia clamorosa

Debutteranno in un famoso programma tv dopo essere stati tra i grandi protagonisti del GF Vip: la notizia riguarda due ex concorrenti.

Come annunciato dai promo già usciti in tv, è tutto pronto per la settima edizione del GF Vip nonostante non siano stati resi ancora noti ufficialmente i nomi dei nuovi ‘vipponi’ a parte quello di Giovanni Ciacci. Nel frattempo, una notizia clamorosa è stata annunciata riguardo due ex protagonisti della stagione precedente vinta da Jessica Selassié.

Se in questi mesi abbiamo avuto modo di ritrovare Soleil Sorge nei panni di giudice de La Pupa e il Secchione Show e come ospite d’eccezione de L’Isola dei Famosi in Honduras, non è stato così per molti altri concorrenti. Anzi, proprio in questi giorni si è parlato del nuovo ruolo conquistato dall’influencer italo americana al fianco di Pierpaolo Pretelli. Ma il resto? Che fine ha fatto?

Ebbene, in queste ore per due di loro c’è una clamorosa novità e riguarda proprio la tv: entreranno a far parte di una trasmissione seguitissima ed è stata una dei diretti interessati a parlarne sulle pagine del settimanale Chi. A quanto pare, terminata l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, entrambi hanno sono riusciti ad ottenere dei ruoli del tutto inediti. Vediamo di chi si tratta e cosa stanno per fare!

Dal GF Vip ad una famosa trasmissione tv: è la prima volta per i due ex concorrenti

I due fortunati ex gieffini che hanno animato le avventure del reality sono l’ex tronista Sophie Codegoni e, udite udite, Giucas Casella che tanto ci ha fatto divertire nei mesi trascorsi a Cinecittà. Entrambi arrivarono ad un passo dalla finale, ricordate? Beh, nonostante la mancata vittoria, ora possono festeggiare: faranno parte ufficialmente della prossima stagione di Avanti un altro!

La bionda ex vippona lo ha annunciato al giornale diretto da Alfonso Signorini dove ha rivelato che nel popolare quiz show di Paolo Bonolis ricoprirà il ruolo della ‘Bonas’. “Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team e in studio con il grande Paolo Bonolios per me è motivo di orgoglio immenso“, ha detto entusiasta ai microfoni del noto magazine. Ha inoltre aggiunto che il suo fidanzato Alessandro Basciano l’ha incoraggiata molto a lanciarsi in questo progetto e che sua madre è contentissima della notizia: “Per poco non piangeva. È una fan di Bonolis da sempre”.

Per quanto riguarda Giucas, è stata la rubrica di Chi, Chicche di gossip, a dare lo strepitoso annuncio rivelando anche che l’idea di reclutare Casella nel programma sia stata della moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli. A proposito della Bruganelli, avete saputo che è stata riconfermata opinionista ufficiale del GF Vip 7, vero?

Secondo noi Sophie e Giucas saranno perfetti ad Avanti un altro!, voi cosa ne dite?