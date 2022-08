Elisabetta Gregoraci finalmente al mare: quale costume ha indossato e quei particolari occhiali

Poco prima dell’ultima puntata di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci si è mostrata con un costume e degli occhiali davvero particolari.

Anche quest’anno si è conclusa l’avventura di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live e anche stavolta la conduttrice calabrese si è dimostrata all’altezza del compito. Insieme ad Alan Palmieri ha formato una coppia strepitosa e frizzante, in perfetta sintonia col mood della kermesse estiva di Italia 1.

Tra l’altro, proprio in queste ore l’ex moglie di Flavio Briatore ha ringraziato il pubblico tramite una Instagram story per gli ottimi ascolti dell’ultima puntata di martedì 2 agosto. Finora, appena poteva, ne ha approfittato per godersi qualche weekend di relax al mare e nei suoi ultimi scatti social ha sfoggiato look balneari davvero pazzeschi.

Ora, però, è finalmente ufficiale: sono iniziate per lei la tanto sospirate vacanze e, senza attendere troppo, si è mostrata sui social in perfetta tenuta da spiaggia. Nel selfie allo specchio apparso su Instagram, la showgirl indossava un micro bikini di varie sfumature sull’azzurro che le stava davvero d’incanto. Poco dopo si è immortalata al mare mostrando degli occhiali da sole all’ultimissima moda. Curiosi di scoprire tutti i dettagli sul costume e sugli iconici occhiali?

Elisabetta Gregoraci al mare fa impazzire tutti: il costume e gli occhiali sono super trendy

Con quel fisico che da sempre ne fa un’icona di bellezza, la Gregoraci ha scelto un modello di bikini che rende giustizia al suo corpo scolpito dalla palestra: oltre alle tonalità dell’azzurro che le donano moltissimo, il due pezzi presenta il dettaglio più trendy del momento e cioè i tagli cut out, vero must di questo periodo.

Dopo aver incantato i fan con altri modelli altrettanto pazzeschi come quello con le catenine dorate indossato tempo fa, Elisabetta ha voluto puntare su questo costume che sicuramente da oggi vorranno tutte.

Non è sfuggito poi l’iconico paio di occhiali da sole a forma di cuore con cui la si vede al mare. Si tratta dei New Wave SL 301 Loulou di Saint Laurent ed il loro prezzo sul sito è di 375 euro. Gli accessori a forma di cuore sono presenti ovunque attualmente quando si parla di moda.

E poi, si sa, gli occhiali da sole sono sempre stati un dettaglio ultra fashion anche in passato come quelli bianchi sfoggiati negli anni Sessanta da Brigitte Bardot. Non a caso, molte star nel presente si stanno ispirando proprio a quel trend.

Quest’anno poi stanno facendo impazzire tutti gli occhiali effetto mosca e quelli in stile American Hustle da perfetta star del rock anni Settanta con cui abbiamo visto Damiano e Victoria dei Maneskin. Perfino Chiara Ferragni non dimentica di arricchire i suoi outfit con un bel paio di lenti da sole e di recente l’abbiamo vista con quelli rosa stile Barbie.

Sempre impeccabile la nostra Elisabetta Gregoraci, vero?