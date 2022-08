Fedez e Chiara Ferragni svelano retroscena inediti sul loro ‘primo incontro’

Su TikTok Chiara Ferragni racconta il primo incontro con Fedez e come nacque la loro storia d’amore: retroscena pazzeschi!

Sembra che stiano insieme da sempre eppure c’è stato un tempo in cui Fedez e Chiara Ferragni non si conoscevano neanche. Circa sei anni fa il destino ha voluto farli incontrare ed ora sono la coppia più ammirata d’Italia. Nel frattempo ci sono state tutte le fasi di una frequentazione e proprio di come avvenne il tutto ha parlato la bionda influencer su TikTok.

In tre video ha rivelato retroscena che nessuno immaginava sul primo incontro con quello che sarebbe poi diventato suo marito e il padre dei suoi figli. Tutto ebbe inizio con un incontro in hotel organizzato da amici in comune per parlare di progetti di lavoro. Era il 2015 e Chiara all’epoca viveva a Los Angeles dove aveva un fidanzato.

Quella storia però sembrava non funzionare e lei stava cercando di mettervi un punto definitivo. Intanto anche il rapper milanese era impegnato con un’altra ragazza. Ciò che non tutti immaginano è che galeotto fu Vorrei ma non posto, il brano pubblicato da Fedez e J-Ax nell’estate del 2016.

Come molti ricorderanno, nel testo il cantante nomina proprio Chiara Ferragni: “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton”. “Ero terrorizzata dal fatto che mi avesse presa in giro. Invece, poi, ho ascoltato la canzone ed è stato super carino”, racconta l’imprenditrice e da quel momento tra i due iniziarono una corrispondenza social sempre più intensa.

Finché Fedez non le chiese un appuntamento. Ma come andò quel primo incontro? Beh, non fu un’uscita proprio convenzionale perché accadde un imprevisto che costrinse i due a non essere troppo ‘espansivi’, diciamo così.

Fedez e Chiara Ferragni, dove e come avvenne il ‘primo incontro’: episodio singolare

Dati i rispettivi impegni di lavoro, non fu semplice riuscire a trovare una data che andasse bene per entrambi ma l’intenzione di vedersi era reciproca, spiega la Ferragni. Nel video TikTok dell’influencer è poi intervenuto anche il marito che ha iniziato a partecipare al racconto.

Chiara ha quindi proseguito dicendo che lei viveva ancora a Los Angeles e non si erano scritti e sentiti per tutta l’estate. A settembre del 2016, Fedez le mandò un messaggio in cui diceva: “Ferragni, mi devi una cena”. Colpita dalla determinazione di lui, l’influencer gli diede appuntamento a Milano per cenare insieme nell’hotel in cui alloggiava, in modo da evitare che potessero essere paparazzati insieme. La serata fu piacevole e anche dopo la partenza di Chiara per New York continuarono a sentirsi. Tra l’altro, nonostante tutte le precauzioni, nel frattempo erano uscite le prime foto che li immortalavano insieme.

In quella prima fase della frequentazione, furono costretti a mantenere una certa ‘distanza’ perché, come racconta il rapper, durante una missione con l’Unicef lui contrasse una malattia infettiva chiamata ‘bocca, mani, piedi’: “Quindi per tutta la settimana abbiamo solo parlato”.

Il resto è storia, ma voi avreste mai immaginato un inizio così ‘originale’ per il loro amore?