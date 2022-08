Ilary Blasi e Totti si sono incontrati: cos’è successo in pochissimo tempo

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono incontrati, nessuno si sarebbe aspettato sarebbe avvenuto in così poco tempo: cosa è successo

La notizia della separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi è stata sicuramente una di quelle che ha riscosso più clamore all’interno delle notizie di gossip delle ultime settimane. L’ex pupone e l’ex velina di Passaparola, si sono lasciati. Di fatti, come lo stesso Alfonso Signorini ha detto nel programma di Simona Ventura, la notizia della fine della loro relazione è pura linfa per il gossip!

La notizia alla quale nessuno di noi poteva e voleva credere, aveva dopotutto il suo fondo di verità. Nonostante la smentita di qualche mese prima, i due hanno poi deciso di mettere un punto al loro matrimonio. Subito dopo la notizia divulgata, la showgirl e conduttrice televisiva ha scelto bene di volare lontano dal boom mediatico che ha ovviamente riscosso l’incredibile notizia. E’ così volata, insieme ai suoi figli e sua sorella Silvia, in Tanzania. Non sono mancati degli scatti inediti nei quali la conduttrice de L’Isola dei Famosi è apparsa in piena forma, come sempre bellissima. Di ritorno dall’Africa, le vacanze per Ilary Blasi però non sono ancora terminate e di fatti alcuni scatti social pubblicati sul suo profilo Instagram ufficiale, la vedono immortalata al mare, a Sabaudia.

Ed è proprio a Sabaudia che Ilary Blasi e Francesco Totti si sarebbero incontrati. Tuttavia, si sarebbe trattato di un incontro breve ed anzi fulmineo, cosa sarà successo?

Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo l’annuncio della rottura l’incontro a Sabaudia: cosa è successo

Da dopo l’annuncio della separazione, non sappiamo se Ilary Blasi ed il suo ex marito Francesco Totti si siano incontrati in altre occasioni. Sappiamo che la conduttrice è volata in Africa per dedicarsi a sé stessa e alla sua famiglia e che di ritorno si è poi spostata a Sabaudia, nella villa al mare, precisamente a Villa Volpi. E’ proprio a Sabaudia però che i due, si sarebbero visti.

Da quanto si legge sul Corriere infatti, l’ex coppia si sarebbe incontrata a Sabaudia perché a quanto pare dopo la permanenza di Ilary nella casa al mare nella nota località balneare, ora toccherebbe all’ex capitano della Roma soggiornare lì. Pertanto, si dice che tra i due ci sia stato un semplice e freddo scambio di chiavi per poi volgersi un apatico saluto. Dopodiché i due si sono dati le spalle e via per la propria strada.

Rispetto a Ilary Blasi che in queste settimane come e quando ha voluto, ha documentato sui social le proprie vacanze, l’ex pupone ha mantenuto nello stretto riserbo il modo in cui abbia trascorso e stia trascorrendo le sue vacanze. Ora si troverebbe, sino al 15 Agosto, a Sabaudia insieme alle sue due figlie ed ai domestici di casa.