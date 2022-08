Mario Biondi, vita privata: chi è la sua attuale compagna e quanti figli ha

Seppure Mario Biondi sia un cantante amatissimo, in pochissimi conoscono la sua vita privata: chi è l’attuale compagna e quanti figli ha.

Non potevamo desiderare di meglio da questa ultima puntata di Tim Summer Hits. Seppure a malincuore, il pubblico dell’evento musicale di Rai Due si accinge a salutare i suoi conduttori e i suoi ospiti, ma – prima di farlo – li attende un sesto appuntamento da urlo. Avete visto anche voi chi ci sarà stasera? Il fior fiore della musica italiana! Tra i tanti artisti che si esibiranno sul palco, per la prima volta in assoluto ci sarà anche lui: Mario Biondi!

Tra le voci più amate ed apprezzate del panorama musicale nostrano, Mario Ranno – è questo il suo nome di battesimo, mentre ‘Biondi’ è lo pseudonimo ‘ereditato’ da suo padre, anche lui musicista – è nato a Catania nel 1971. Da sempre attratto da questa disciplina, il giovane inizia a muovere i primi passi in questo mondo da adolescente. Pensate, aveva solo 18 anni quando viene notato da diverse etichette discografiche ed inizia a cavalcare l’onda del successo. Da quel momento, la sua carriera prende letteralmente il volo. Cantante amatissimo, Mario Biondi rientra tra le voci jazz più apprezzate da tutti. Se la sua carriera è costellata di successi, cosa sappiamo sulla sua vita privata? Sembrerebbe che anche questa sfera sia piuttosto intensa!

La vita privata di Mario Biondi: quanti figli ha

Così come la sua carriera, anche la vita privata di Mario Biondi è piuttosto intensa. Sul web, si legge che l’amato artista e cantante siciliano ha vissuto ben tre relazioni importantissime che l’hanno reso padre di ben nove figli. Avete letto proprio bene, sì: il buon Biondi ha una famiglia davvero numerosa. Davvero incredibile! Scendiamo, però, un po’ più nel dettaglio e scopriamo chi sono le sue ex mogli.

Da giovanissimo e per circa 15 anni, Mario Biondi è stato legato a Monica Farina. Una storia, da come si può chiaramente comprendere, piuttosto importante per l’amato cantante e dalla quale sono nati i suoi primi sei figli. Terminata questa lunghissima relazione, nel 2013 il cantante si sposa con Giorgia Albarello, giovanissima modella nonché terza classificata a Miss Italia nel 2007. Dalla loro unione nasce Mia, ma nel Dicembre del 2014 il loro matrimonio giunge al termine.

Attualmente Mario Biondi è impegnato? Assolutamente si! Da diverso tempo, infatti, il cantante siciliano ha una nuova compagna, ma sappiamo pochissimo – se non nulla – di lei. Seppure seguitissimo sui social, l’artista predilige condividere scatti che appartengono alla sfera lavorativa, ma non quella privata. Pertanto, ci è dato sapere pochissimo su colei che gli ha fatto battere il cuore. Possiamo affermarvi, però, che da questa relazione sono nati altri due bambini Mil e Matilde.

Noi non vediamo l’ora che arrivi il suo momento al Tim Summer Hits, voi?