Marito e moglie a Matrimonio a prima vista: nessuno avrebbe immaginato quello che è successo dopo

Sono diventati marito e moglie a Matrimonio a prima vista Italia, ma nessuno avrebbe mai immaginato cosa è successo dopo!

Siete anche voi degli abbonati Discovery e state seguendo in anteprima la nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia? Come darvi torto! Tra le più seguite dal pubblico italiano, la trasmissione che ‘combina’ matrimonicontinua a vantare di un successo davvero clamoroso. Ed anche questa ultimissima stagione di sta rivelando pazzesca!

In attesa di poter sapere cosa accadrà a queste nuove coppie, il pubblico di Matrimonio a prima vista Italia non può fare a meno di ricordare quelle che hanno preso parte alle edizioni precedenti, conquistando l’attenzione di tutti. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo svelato tutto quello che è successo tra Manuel e Dalila dopo il programma e l’incredibile decisione presa. Oppure, vi abbiamo ampiamente raccontato il colpo di scena che ci hanno regalato Sergio e Jessica. La coppia protagonista di questo nostro articolo, invece, hanno preso parte alla trasmissione diversi anni fa, ma sin da subito si è dimostrata completamente diversa da tutte le altre che vi hanno partecipato. A Matrimonio a prima vista Italia sono diventati marito e moglie, ma avete visto cos’è successo subito dopo? Nessuno l’avrebbe mai immaginato!

Sono ancora marito e moglie dopo Matrimonio a prima vista Italia?

Sono tantissime le coppie che si sono alternate a Matrimonio a prima vista Italia, ma mai nessuna ha saputo catturare l’attenzione quanto la protagonista di questo nostro articolo. Hanno scelto di partecipare alla famosa trasmissione di Real Time nel corso della sua sesta edizione, ma ancora adesso continua ad essere tra le più preferite. Ad oggi, però, cosa sappiamo sul loro conto? Seppure siano trascorsi diversi anni dal rito che li ha resi ufficialmente marito a moglie, la coppia è ancora insieme dopo Matrimonio a prima vista Italia?

Insieme a Santa e Salvatore e Clara e Fabio, anche Martina Pedaletti e Francesco Muzzi hanno scelto di partecipare al programma. I due si son uniti in matrimonio dinanzi a tutti gli amici e i parenti e subito hanno dimostrato di avere un certo feeling. Non è un caso, infatti, se – a distanza di qualche mese dall’inizio della loro avventure in trasmissione – hanno scelto di stare insieme. Ad oggi sono ancora una coppia? Assolutamente si! Ancora adesso, Martina e Francesco sono marito e moglie e si amano davvero alla follia.

Il colpo di scena

Appurato che Francesco e Martina sono l’unica coppia che ha resistito dopo Matrimonio a prima vista Italia, c’è da dire che i due hanno regalato ai loro ammiratori un colpo di scena ‘shock’. Poco più di un anno fa, i due hanno rinnovato le promesse di matrimonio! Avete letto proprio bene, si: i due ex volti del programma sono nuovamente convolati a nozze! Di certo, nessuno l’avrebbe mai immaginato, ma questo conferma quanto i tre esperti del programma studino con attenzione tutti i partecipanti.

Tanti auguri a Martina e Francesco per una vita felice insieme.