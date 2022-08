Nel programma saranno banditi gli smartphone: la decisione incredibile

L’incredibile decisione del conduttore gela tutti, nel programma saranno banditi gli smartphone: “Verranno requisiti”, ha fatto sapere

Il mese di Agosto è ormai inoltrato e Settembre si può dire sia ormai dietro l’angolo. Gli amatissimi conduttori delle principali reti televisive si godono le vacanze ed il meritato relax della pausa estiva prima di riaprire battenti e ritornare più carichi che mai sul piccolo schermo.

Diverse sono le novità che ci attendono in questa fine estate. Diversi sono i reality ed i programmi televisivi ad essere trasmessi in Tv a partire dai primissimi giorni di Settembre. E di fatti, non vediamo l’ora! Sicuramente il Grande Fratello Vip è una delle novità più attese su Canale 5, e siamo sicuri che Alfonso Signorini abbia messo su un cast d’eccellenza per la nuova edizione del reality più amato.

Ma se Canale 5 è pronta a proporci contenuti di spicco pronti a fare audience con i programmi pomeridiani oltre che quelli serali, anche la Rai non ci pensa due volte ed è pronta a mettere in scena programmi televisivi volti a tenere testa o a sbaragliare la concorrenza.

A concorrere con Uomini e Donne su Canale 5, ci sarà infatti un nuovo programma pronto a sbarcare in onda su Rai 1 partire dal primo pomeriggio. La decisione del conduttore Rai però, gela tutti. A quanto pare nel programma da lui condotto saranno banditi gli smartphone: “Verranno requisiti“, ha detto in un’intervista.

All’interno del programma il conduttore ha deciso di requisire gli smartphone: saranno banditi

A partire dal prossimo Settembre 2022, il palinsesto televisivo si vede ricco di programmi televisivi pronti a catturare la scena ed a tenerci incollati alla Tv. Non tardano ad arrivare nuovi format televisivi, tra questi quello condotto dal giornalista e conduttore televisivo Pierluigi Diaco su Rai Due. A partire dal 12 Settembre 2022, dalle ore 15:15 andrà in onda ogni giorno BellaMa’, il format si propone di mettere generazioni a confronto.

Intervistato dal Corriere della Sera, il conduttore ha fatto sapere che all’interno del suo programma non saranno per nulla ammessi telefoni cellulari. A quanto pare, gli smartphone saranno banditi.

Già in un’altra occasione Pierluigi Diaco si era detto riluttante nel portare gli smartphone all’interno di uno studio televisivo. Era infatti nel programma in onda su Rai 1, Io e Te, che il conduttore in studio riprende l’ospite Vira Carbone alla quale improvvisamente suona la sveglia mentre sono in studio.

A quel punto il conduttore, non ci vede più: “Ve lo dico sinceramente. Trovo molto maleducato entrare in casa e in uno studio televisivo e quando si parla, si discute avere il cellulare acceso, lo trovo maleducatissimo. Vi chiedo di spegnere in telefono“, disse in quella occasione. In linea insomma con il suo pensiero, anche stavolta, i cellulari non saranno ammessi in studio.