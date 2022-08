Niente trucco e filtri: l’attrice si mostra al naturale ed è stupenda anche così

La vediamo sui red carpet con abiti da diva e make up perfetti, ma stavolta l’attrice si è mostrata al naturale: risultato strabiliante!

Non sono poche le donne celebri che negli ultimi mesi stanno seguendo la moda del ‘selfie no filter’. Un modo per riportare in auge la bellezza al naturale, quella non ritoccata dai filtri social o dal trucco. Se star mondiali come Jennifer Aniston e JLo si sono mostrate in versione acqua e sapone, diverse dive nostrane non si sono affatto tirate indietro.

Anche un’amatissima attrice, attiva in Italia, ha seguito questo filone lasciando tutti senza parole. Lei è straniera ma vive nel Belpaese ormai da molti anni e, nonostante non abbia mai usato make up troppo pesanti, raramente è apparsa con un look 100% naturale. Lo ha fatto solo una volta, tempo addietro, per parlare del problema della vitiligine da cui è affetta allo fine di esortare tutti a non soffrire per degli inutili complessi sull’aspetto fisico.

Nel nostro Paese la splendida star del cinema ha trovato il successo e anche l’amore: per molti anni ha vissuto un’intensa storia con un personaggio molto amato dal pubblico, che l’ha resa madre per la prima volta e che purtroppo perse la vita anni fa in un terribile incidente. All’epoca lei aveva appena 30 anni e la loro bambina appena 6. Pensate di aver capito di chi parliamo?

Avete visto la splendida attrice senza trucco? Meravigliosa anche al naturale

L’amato volto del cinema che ha incantato tutti con un selfie in cui appare senza trucco né filtri è proprio lei, Kasia Smutniak! Alla soglia dei 43 anni, l’ex compagna di Pietro Taricone continua ad essere di una bellezza ineguagliabile. Una qualità che, a quanto pare, le appartiene in modo evidente senza necessità di ritoccare le proprie foto.

Nata a Varsavia, Kasia ha iniziato la carriera di modella in Polonia a soli 17 anni partecipando ad un concorso di bellezza. In Italia dove arriva nel 1998, diventa testimonial della pubblicità Tim e nel 2000 debutta al cinema nel film Al momento giusto diretto da Giorgio Panariello. Nel 2003, in Radio West conosce appunto Taricone a cui resta legata fino alla tragica scomparsa di quest’ultimo avvenuta nel 2010.

Bella la Smutniak lo è sempre stata, ma vi assicuriamo che il suo selfie no filter lascia davvero di stucco: nello scatto la vediamo in completa tenuta casalinga, senza messa in piega e struccata. Un inno alla ‘normalità’ che Kasia ha sempre voluto conservare nonostante il successo. Capelli in disordine o no, make up o no, resta un’icona di bellezza indiscutibile. Soprattutto, è impossibile non notare come per lei il tempo sembri non passare mai, vero?

Visto? Che vi dicevamo?