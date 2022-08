Non tutti sanno che l’ex fidanzato di Nina Zilli è famosissimo: tutti lo amano

Cantante amatissima, ma non tutti sanno che l’ex fidanzato di Nina Zilli è famosissimo quanto lei: tutti lo apprezzano, di chi si tratta.

Se Mario Biondi – su cui vi abbiamo svelato un retroscena inedito un po’ per tutti – si accinge a conquistare il pubblico del Tim Summer Hits, anche Nina Zilli non sarà da meno. Tra i diversi ospiti che si alterneranno sul palco dell’evento musicale targato Rai, stasera ci sarà anche lei. Insomma, ci divertiremo alla grande!

Voce di tantissimi singoli di successo, Nina Zilli dispone di una carriera impressionante. Da sempre appassionata di musica, la bella Maria Francesca – è questo il suo vero nome – inizia a muovere i primi passi come veejay, poi – nel 2009 – debutta come cantante, mettendo tutti d’accordo. Sono trascorsi ben 13 anni dal suo esordio in queste vesti, ma la bella Zilli continua ad essere una delle voci più affermate ed apprezzate della musica nostrana.

Nonostante sia amatissima e più che famosa, siamo certi che non tutti conoscono ogni cosa sul suo conto. La sua carriera è nota a tutti, ma la sua vita privata? Oggi la cantante è felicemente innamorata, ma forse non tutti sanno che nel suo passato la Zilli ha avuto un ex fidanzato famosissimo. La loro relazione è durata un anno e – come rivelato dalla diretta interessata a Vanity Fair – è stata proprio la diretta interessata a mettere la parola fine. Curiosi di sapere di chi parliamo?

Chi è l’ex fidanzato di Nina Zilli? In molti lo conoscono

Sulle pagine di Vanity Fair nel lontano 2015, Nina Zilli si è completamente messa a nudo. Oltre a parlare di un suo videoclip musicale del singolo Sola e di com’era lei da ragazzina, l’amatissima cantante non ha potuto fare a meno di ripercorrere alcune tappe salienti della sua vita privata. La sua vera e propria prima storia d’amore è stata con Riccardo Gibertini. Durata ben sette anni, la loro relazione è terminata per la fine del sentimento. “Eravamo diventati come fratelli e sorella”, ha detto. Sottolineando di aver lavorato anche insieme a lui per tanti anni. “Sette anni sono poi diventati quindici”, ha concluso. Terminata questa storia d’amore, la Zilli ne ha avuto un’altra, durata solo 1 anno. Curiosi di sapere chi è l’ex fidanzato di Nina Zilli?

Forse non tutti lo sanno, ma l’ex fidanzato di Nina Zilli è famosissimo. Stiamo parlando, infatti, di Giovanni Pellino, in arte Neffa. Si, è proprio con lui che la cantante ha avuto una relazione di un anno, terminata per volontà della Zilli. “La nostra era una storia di incompatibilità: io avevo chiaro in testa che cosa provavo, lui no”, ha raccontato a Vanity Fair.

Oggi è innamorata?

Oggi il cuore di Nina Zilli è impegnato? Assolutamente si! Come dicevamo precedentemente, la cantante è felicemente fidanzata. Lui si chiama Daniele ed è al fianco della splendida piacentina dal 2019. Anche lui, così come alcuni dei suoi ex, non è affatto un volto sconosciuto per tutti gli amanti della musica.

Siete pronti alla sua esibizione sul palco del Tim Summer Hits? Immaginiamo che sarà davvero una bomba.