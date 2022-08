“Non mi colpisce quando dite che sono troppo magra”: le dichiarazioni della conduttrice

La nota conduttrice è da tempo bersaglio di critiche da parte di chi la considera troppo magra: così, ha risposto per le rime sui social.

Non è una novità che, oltre ai tanti lati positivi, i social presentino un lato oscuro della medaglia che purtroppo può arrivare a colpire nel profondo. Il diffondersi di tante piattaforme virtuali ha portato inevitabilmente al dilagare di fenomeni come il bullismo e spesso sono i personaggi più famosi i destinatari di tutto quest’odio.

Chi spende il proprio tempo ad insultare, deridere o addirittura minacciare può attaccare su vari fronti: l’aspetto fisico, il tenore di vita, l’orientamento sessuale. Vittima di tali colpi bassi è stata spesso la bellissima Vanessa Incontrada, accusata qualche chilo di troppo. Può succedere però anche il contrario: anche la magrezza può essere oggetto di commenti stupidi e la nota conduttrice di cui vi parliamo ne è un esempio.

Lei è un personaggio molto amato sia in tv che in radio e, esasperata dai continui attacchi sul web, ha pubblicato un lungo sfogo tra le proprie Instagram stories. “Non mi colpisce quando dite che sono troppo magra”, esordisce. Ha poi confessato di soffrire di inappetenza fin da piccola: “Significa che posso tranquillamente scordarmi di mangiare per più di 24 ore senza sentire i sintomi della fame”.

Un problema che l’ha spinta ad andare in analisi, ma per ora continua ad essere sotto peso. Ha ammesso di volere una svolta a tutto questo: “Non mi sta più bene, voglio prendermi cura del mio corpo e dosare bene le energie che non mangiando non riesco a gestire”.

La conduttrice risponde a chi la definisce “troppo magra”

Il famoso volto televisivo ha poi fatto notare che nessuno sembra dare importanza al suo problema perché ogni volta che rivela di essere inappetente, si sente sempre rispondere che dovrebbe ritenersi fortunata. “Io da 38 anni per mangiare correttamente mi devo sforzare di pensarci”, racconta spiegando di tendere a rimandare il cibo per fare altre cose.

Lei è Ema Stokholma, all’anagrafe Morwenn Moguerou, ex concorrente di Pechino Express e personaggio affermato nel panorama televisivo e radiofonico. Sul seguitissimo reality che l’ha vista come concorrente in passato, la presentatrice di origini francesi ha anche rivelato che quello è stato forse l’unico periodo della sua vita in cui aveva sempre fame e mangiava molto.

Infine, Ema ha voluto chiudere il suo messaggio mostrando indifferenza verso quelli che commentano con cattiveria le caratteristiche fisiche o di altro tipo degli altri: “Nessun problema, se dirlo è così importante e ci fa sentire bene”.

Un atteggiamento senza dubbio intelligente per rispondere al body-shaming, diventato ormai un fenomeno di proporzioni a dir poco desolanti.