Scaletta Tim Summer Hits, ultima puntata da urlo: veri e propri tormentoni stasera, impossibile perderla

Per l’ultima puntata del Tim Summer Hits è stata pensata una scaletta formidabile: veri e propri tormentoni stasera sul palco.

Brutta notizia per tutti gli amanti della buona musica: stasera 4 Agosto andrà in onda l’ultima puntata del Tim Summer Hits. Iniziato a fine Giugno scorso, l’evento musicale di Rai Due si accinge a chiudere il cerchio con un appuntamento da brividi! Certo, siamo abituati a degli ospiti sensazionali, ma leggendo la scaletta sembrerebbe proprio che stasera si voglia fare un grande colpo. Pronti a saperne di più?

La coppia Stefano De Martino – che molto presto vedremo nuovamente in Rai per un nuovo ed imperdibile programma – ed Andrea Delogu si appresta a conquistare un altro Giovedì sera. A partire dalle ore 21.30 circa di stasera, infatti, i due conduttori saranno al timone dell’ultimo appuntamento del Tim Summer Hits in ‘diretta’ da Rimini. Chi saranno, secondo voi, gli artisti che si esibiranno tra qualche ora sul famoso palco? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa in merito, ma state sicuri che si tratta di nomi piuttosto scoppiettanti, voci di veri e propri tormentoni estivi e non solo. Pronti a sapere ogni cosa nel minimo dettaglio?

Tim Summer Hits, scaletta ultima puntata: non immaginerete mai chi ci sarà

Così come per tutte le altre puntate precedenti, anche questa del Tim Summer Hits che andrà in diretta stasera sarà formidabile! Sul web, infatti, sono spuntati tutti i nomi di quegli artisti che si esibiranno sul palco di Rimini tra qualche ora e siamo certi che si tratterà di una vera e propria festa. Curiosi di scoprire anche voi la scaletta dell’ultima puntata del Tim Summer Hits? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa! Come al solito, però, vi anticipiamo che l’elenco che vi riporteremo in basso non fa riferimento all’ordine di uscita dei cantanti.

Ecco chi sono i cantanti di questa sera: Matteo Romano, Albe, Nina Zilli, Mario Biondi, Gaudiano, Bresh, Coez, Mr. Rain, Dargen D’amico, Valentina Parisse, Nek, Deddy, Ditonellapiaga, Margherita Vicario, Fedez, Tananai e Mara Sattei, La Rua, Myss Keta, Rettore, Sissi ed Alvaro Soler.

Davvero una puntata scoppiettante, non credete?

Le sorprese non finiscono

Stasera, come dicevamo poco fa, andrà in onda l’ultima puntata del Tim Summer Hits, ma fate molta attenzione perché le sorprese non sono affatto finite qui. Seppure il collegamento con Stefano De Martino ed Andrea Delogu sia terminato, tra una settimana esatta verrà mandato in onda il ‘best of’. Chi si fosse perso, quindi, tutte le puntate precedenti oppure ha intenzione di rivivere tutte le emozioni che ci sono state regalate nel corso delle settimane, c’è un ulteriore appuntamento imperdibile l’11 Agosto. A partire dalla stessa ora, infatti, su Rai Due verranno trasmesse le esibizioni più belle ed imperdibili di questa prima edizione del Tim Summer Hits.

Come definireste questo Tim Summer Hits? Noi spaziale e ci auguriamo vivamente che l’evento musicale vada in onda anche la prossima estate.