Totti ed Ilary Blasi, nuovo colpo di scena: cosa è successo stavolta

Francesco Totti ed Ilary Blasi, a distanza di qualche mese dall’annuncio della loro separazione un nuovo colpo di scena: cosa è successo.

“Meno male che ci sono Ilary Blasi e Francesco Totti”, è proprio con queste esatte parole che Alfonso Signorini – ospite del format di Simona Ventura – ha commentato la separazione della famosa coppia nostrana e le numerose notizie che si susseguono in continuazione.

A distanza di qualche tempo dalla notizia che riguarda Ilary Blasi e svela il perché di una sua particolare decisione, ne arriva un’altra che fa raggelare tutti. Sarà trascorso poco più di un mese da quando i due hanno annunciato la loro separazione, ma la coppia continua ad essere la più chiacchierata dell’estate. Proprio sull’ultimo numero del settimanale ‘Chi’, infatti, si legge che sembrerebbe essere accaduto tra i due ex coniugi un ulteriore colpo di scena che lascia un po’ tutti senza parole.

Fino a questo momento, né Ilary Blasi e né Francesco Totti hanno commentato tutti i gossip che li vedono protagonisti in questi ultimi giorni. Le notizie sul loro conto, però, continuano a susseguirsi ed alcune lasciano proprio di stucco. L’ultima, ad esempio, è stata riportata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. Curiosi di saperne qualche cosa in più?

Nuovo colpo di scena tra Ilary Blasi e Francesco Totti: cos’è successo

Se Francesco Totti ha scelto di non dare adito a tutti questi gossip e di chiudersi in un silenzio social, Ilary Blasi continua ad adottare un atteggiamento completamente differente da quello del suo ex marito. Seppure non stia commentando alcuna notizia sul presunto tradimento di Totti ai suoi danni e l’ipotetica relazione con Noemi Bocchi, la conduttrice preferisce farsi vedere ai suoi sostenitori più bella che mai, catturando l’attenzione di tutti. Cosa accadrà, però, adesso? In queste ultime ore, il settimanale Chi ha lanciato un ulteriore indiscrezione che racconta di un ulteriore colpo di scena tra i due ex coniugi: sia l’ex capitano giallorosso e la bella romana, quindi, continueranno a tacere? Staremo a vedere! Nel frattempo, però, il giornale diretto da Alfonso Signorini è certo di una cosa: la relazione tra Francesco Totti e la trentaquattrenne romana procede a gonfie vele!

Dopo averlo ‘beccato’ sotto casa di Noemi Bocchi – che, tra l’altro, si è trovata costretta a prendere una decisione inevitabile – qualche ora prima dell’annuncio ufficiale della sua separazione, secondo il settimanale Chi, Francesco Totti starebbe continuando a raggiungere la romana presso la sua abitazione. Nonostante i riflettori puntati addosso, quindi, sembrerebbe che la storia tra l’ex capitano giallorosso e la giovane Bocchi continui. Ovviamente, al momento, non c’è nulla di certo!

Secondo voi, arriverà il momento della verità? C’è chi dice che Ilary Blasi sia pronta a raccontare ogni cosa. Sarà davvero così?