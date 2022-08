Vanessa Incontrada rompe il silenzio e risponde alle polemiche sul body shaming

A distanza di mesi, Vanessa Incontrada rompe letteralmente il silenzio e risponde alle polemiche sul body shaming di cui è stata vittima.

Attrice, conduttrice ed amatissimo volto tv: Vanessa Incontrada è davvero infinita! Debuttata sul piccolo schermo ai tempi della sua giovinezza, la simpaticissima spagnola ha saputo immediatamente conquistare il pubblico nostrano, diventando facilmente apprezzatissima.

Dalla sua parte, Vanessa Incontrada non ha solo una bellezza da togliere il fiato, ma anche una simpatia e professionalità che la rende più unica che rara. Certo, sono tantissimi i volti che si alternano sui nostri piccoli schermi, ma in pochissimi hanno conquistato il cuore di tutti quanto l’ha fatto l’attrice e modella spagnola.

In molti sapranno che, nei mesi scorsi, Vanessa Incontrada è stata al centro dell’attenzione per via della copertina che il settimana Nuovo ha fatto su di lei. Ripresa al mare in costume da bagno, l’attrice e modella spagnola è stata vittima di body shaming. E, purtroppo, non è affatto la prima volta. A distanza di diverse settimane dall’accaduto, però, la Incontrada ha deciso di rompere il silenzio. Fino a questo momento, infatti, aveva preferito tacere e non rispondere a niente e a nessuno, ma è sulle pagine di Vanity Fair che ha voluto rispondere a tutte le polemiche che sono nate.

Vanessa Incontrada risponde alle polemiche sul body shaming: cosa ha detto

Non è assolutamente la prima volta che Vanessa Incontrada è vittima di body shaming e di spiacevolissimi commenti sul suo aspetto fisico. Se fino a questo momento, però, l’attrice aveva mantenuto un certo ‘aplomb’ ed aveva preferito il silenzio, adesso ha deciso di romperlo definitivamente e di rispondere una volta e per tutte a tutte le polemiche sorte. È proprio sulle pagine del settimanale Vanity Fair, infatti, che la conduttrice ed attrice ha chiaramente detto il suo pensiero su tutto quello che è successo nei mesi scorsi.

È stata sicuramente una lunghissima intervista, quella a cui si è lasciata andare Vanessa Incontrada al noto settimanale dove ha parlato davvero di tutto. A partire, quindi, dalla sua vita privata fino alla sua carriera. Per la prima volta in assoluto, però, ha toccato un argomento che l’ha toccata da vicino diverso tempo fa su cui non si era mai espressa. “La mia risposta è l’indifferenza”, ha scelto di commentare proprio così la bella Incontrada tutte le polemiche sorte dopo il body shaming che l’ha vista protagonista. Sottolineando, inoltre, che episodi del genere non l’hanno per nulla ferita.

Quando ritornerà in tv?

Recentemente, è stata ospite di Gigi D’Alessio su Rai Uno in occasione dei suoi 30 anni di carriera, ma quando ritornerà in tv Vanessa Incontrada? Forse non tutti lo sanno, ma molto presto l’attrice vestirà nuovamente i panni di Fosca Innocenti. Le riprese, come raccontato da noi, sono iniziate da diverso tempo e i nuovi episodi sono previsti per la prossima stagione tv.

Anche voi avete seguito Fosca Innocenti?