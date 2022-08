Impossibile non notarla dopo Vite al Limite: dimagrisce oltre i 100 kg, ma com’era Octavia prima? Da pelle d’oca

Grazie a Vite al Limite Octavia Gahagans è dimagrita più di 100 kg, ma ricordate com’era prima di partecipare al programma? Da pelle d’oca.

Una trasformazione da pelle d’oca, quella di Octavia Gahagans a Vite al limite. Entrata a far parte dell’ottava stagione del programma con ben 314 kg, la giovane donna ha raccontato alle telecamere di avere una storia drammatica alle spalle.

Aveva solo 42 anni quando Octavia Gahagans ha partecipato a Vite al Limite, eppure la donna ha raccontato di essere allettata da troppo tempo per via dei suoi 300 e passa chili. Vittima di un patrigno violento e di un abuso sessuale, la paziente del dottor Nowzaradan ha raccontato di aver iniziato ad avere questo atteggiamento nei confronti del cibo proprio in seguito a questi due eventi drammatici. Octavia era solita mangiare ogni cosa e quando la madre morì, la situazione è arrivata ad un punto di non ritorno. È proprio questo, quindi, che l’ha spinta a chiedere aiuto a qualcuno di esperto. Così come Justin McSwain, anche lei è riuscita a portare a casa un risultato pazzesco, ma ricordate com’era prima?

Com’era Octavia Gahagans prima di Vite al Limite? Da pelle d’oca

Una storia davvero drammatica, quella che ha raccontato Octavia alle telecamere di Vite al Limite e che l’ha spinta ad avere questo attaccamento morboso nei confronti del cibo. Grazie alla sua forte voglia di rinascita, però, la paziente del dottor Nowzaradan è riuscita a riprendere in mano le redini della sua vita e a dimagrire tantissimi chili. Al momento della sua partecipazione al docu-reality di Real Time, infatti, la quarantaduenne pesava 307 kg, ma è riuscita a pesarne una volta ultimato il suo percorso ben 207 kg. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Sui social, abbiamo rintracciato alcuni suoi scatti recentissimi ed abbiamo constatato che ancora oggi è bellissima.

Non sappiamo quanti chili pesi adesso, ma è chiaro ed evidente che è dimagrita ulteriormente. Siete curiosi di sapere com’era prima? Guardate qui, noterete un cambiamento davvero da pelle d’oca:

Sconvolgente è dir poco: le differenze ci sono e sono notevoli, non credete?

Chi paga gli interventi ai pazienti?

Sono tantissime le domande che il pubblico di Vite al Limite si pone. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo vi abbiamo svelato e raccontato la dieta del dottor Nowzaradan. Si tratta di un regime alimentare molto rigoroso e drastico, ma che – se seguito alla perfezione – permette della trasformazioni shock. Un’altra domanda che tutti si saranno fatti è: chi paga gli interventi ai pazienti? Forse non tutti lo sanno, ma tutti coloro che prendono parte al programma sono coperti da un’assicurazione sanitaria. Pertanto, è proprio questa ad assicurare l’operazione ai pazienti del medico chirurgo iraniano.