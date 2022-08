Amici, tutti se lo chiedono: quando inizia la nuova edizione, spunta la data

Manca sempre meno ad Amici 22 ed i fan non vedono l’ora, ma quando inizia la nuova edizione del talent? Vediamo cosa è saltato fuori.

Come sempre c’è grande attesa per il debutto della nuova edizione di Amici che di sicuro terrà incollati alla tv milioni e milioni di telespettatori anche stavolta. Dopo due stagioni di enorme successo, le aspettative sul talent di Maria De Filippi sono molto alte ma la padrona di casa saprà come non deludere il pubblico.

Amici 22 andrà in onda come di consueto la domenica pomeriggio prima di Verissimo e in settimana dal lunedì al venerdì non mancherà la striscia quotidiana su Canale 5 dopo Uomini e Donne. Solo a programma iniziato potremo assistere alla formazione della classe di giovani talenti che popoleranno la scuola.

In queste settimane sono circolati molti rumors sui prof riconfermati e quelli che invece verranno sostituiti. Proprio come gli allievi, anche i docenti hanno i loro sostenitori e dtrattori perciò è naturale che ci sia moltissima curiosità attorno a questo dato. Al momento nessun annuncio ufficiale c’è stato al riguardo, ma vari indizi sembrano confermare l’assenza di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Le due, neanche a dirlo, hanno guidato le stesse squadre nelle ultime stagioni.

L’insegnante di danza ha poi lanciato un messaggio un po’ criptico sui social nel quale molti hanno visto una ‘frecciatina’ al programma di “Queen Mary”. L’uscita della compagna di Andreas Muller è stata anticipata dal sito di Davide Maggio, notizia riportata anche dalla pagina Amici News. Sempre quest’ultima fonte ha poi rivelato anche un altro dettaglio importante, che è poi ciò che tutti vogliono sapere, ovvero la presunta data di inizio del talent.

Quando inizia Amici 22: salta fuori la possibile data, clamoroso spoiler

Stando a quanto rivelato da Davide Maggio, al posto della famosa speaker radiofonica e della sorella di Giuliano Peparini ci saranno Arisa (non nuova in questo ruolo) ed il cantautore, ballerino, coreografo e regista romano Emanuel Lo, all’anagrafe Emanuel Lo Iacono, compagno della cantante Giorgia. Anche quest’ultimo ha già lavorato in passato con Maria: nel 2016 entrò nel talent come giudice di hip hop, ricordate? In questi anni l’abbiamo visto poi nel ruolo di giudice esterno ed ora sarebbe pronto a mettere di nuovo a disposizione dei ragazzi tutte le sue competenze.

Amici News ha anche svelato quando riprenderà la trasmissione: stando a quanto trapelato, la data di inizio sarebbe fissata per domenica 18 settembre. Anche per questa 22esima stagione gli appuntamenti della domenica si concluderanno in primavera. Sarà allora infatti che avrà inizio la fase serale, che quasi sicuramente Canale 5 schiererà come cavallo di battaglia del sabato sera.

In attesa dell’annuncio ufficiale, anche voi non vedete l’ora di scoprire tutte le novità di Amici 22?