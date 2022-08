Beautiful, la bruttissima notizia allarma i fan della soap opera americana: cosa è successo e perché i telespettatori sono preoccupati.

Colpi di scena a non finire nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia. Dopo giorni di indecisione, Liam ha deciso di confessare tutto alla polizia ed è stato arrestato per l’omicidio di Vinny Walker.

Non sarà il solo, perché il padre Bill Spencer ammetterà di essere coinvolto e finirà dietro le sbarre col suo amato figlio. Cosa ne sarà di loro? Lo scopriremo presto. Nel frattempo, c’è una notizia che ha allarmato non poco i fan della soap opera americana. E che non riguarda la trama… Cosa è successo? Vi raccontiamo tutto.

Bruttissima notizia per i fan di Beautiful: l’indizio fa tremare i telespettatori

Forse non tutti lo sanno, ma Beautiful fa compagnia al pubblico da ben 35 anni. La prima puntata in assoluto della soap è andata in onda in America nel marzo del 1987. In Italia, la serie televisiva è approdata sul piccolo schermo qualche anno dopo, nel 1990. 35 anni di intrighi, sorprese e colpi di scena, che ci terranno compagnia almeno fino al 2024: la soap statunitense di CBS è stata infatti rinnovata per altre due stagioni. Nelle ultime ore, però, è arrivata una notizia inaspettata che ha preoccupato i telespettatori.

Una notizia che non riguarda direttamente la soap opera che narra la vicende dei Forrester, ma un’altra storica serie televisiva americana. Parliamo di Days of Our Lives più longeva di Beautiful: la soap è nata nel 1965 e continua ad appassionare i telespettatori. Che, però, non potranno più seguirla su NBC. La soap, infatti, è passata dalla rete alla piattaforma streaming Peacock, dopo più di 14.000 puntate andate in onda in tv. Un cambiamento epocale, che non è stato preso bene dai telespettatori, abituati a seguire la soap in televisione.

Una notizia che, inevitabilmente, fa tremare anche i fan di Beautiful: dopo la chiusura di Neightbours, il ‘trasferimento’ di Days of our lives su streaming, dove sarà disponibile con un episodio nuovo ogni giorno. Arriveranno cambiamenti anche per la soap opera incentrata sulla vicende della famiglia Forrester? Questo, infatti, potrebbe essere una sorta di ‘test’, che potrebbe fare da apripista a un nuovo modo di seguire le soap opera, soprattutto quelle così longeve. Non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti e, nel frattempo, goderci i colpi di scena in arrivo a Beautiful. Sapete chi sta per tornare in scena?

Come ci rivelano le anticipazioni americane, nella soap stanno per tornare diversi personaggi storici, pronti a diventare di nuovo protagonisti. Da Sheila Carter a Deacon Sharpe, dall’ex moglie di Ridge Taylor Hayes a Bridget Forrester… ne vedremo delle belle! Appuntamento tutti i giorni dalle 13 e 40 circa, su Canale 5.