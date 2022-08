Cambia tutto dopo Vite al Limite! Oggi ha realizzato il suo più grande sogno: eccola, da incanto!

Cambia tutto dopo Vite al Limite, oggi la paziente del dottor Nowzaradan ha realizzato il suo più grande sogno: eccola, è un incanto!

Chi segue assiduamente le puntate di Vite al Limite sa benissimo che questo è uno di quei programmi che ti trasforma completamente. Ad essere rivoluzionato, sia chiaro, non è solo l’aspetto fisico – e quello di Larry ce ne da ampia conferma – ma c’è anche chi dopo il programma cambia completamente mentalità. Quante volte, infatti, ci è capitato di raccontarvi di persone che hanno radicalmente modificato il loro stile di vita? Octavia ne è l’esempio!

La protagonista di questo nostro articolo ci conferma chiaramente quanto detto poco fa! Non solo la trasformazione a cui ha dato vita è stata impressionante, ma lui stesso è profondamente cambiato, riuscendo a realizzare il suo più grande sogno. Siamo riusciti, infatti, a rintracciarla su Instagram e con grande stupore abbiamo scoperto la sua vita oggi. Curiosi di sapere di chi parliamo, la sua storia e la sua incredibile trasformazione? Vi accontentiamo subito. Procediamo, però, con ordine!

La storia di Chay: cambia tutto dopo Vite al Limite

In tantissimi ricordano la storia di Chay raccontata nel corso della terza stagione di Vite al Limite! Aveva poco più di 23 anni quando il giovane ha scelto di contattare il dottor Nowzaradan per ritornare in forma, ma il suo peso sfiorava già i 300 kg. Cosa l’ha portato ad pesare così tanto nonostante la sua giovane età? Purtroppo, la sua situazione familiare! Il buon Guillory, infatti, ha raccontato di vivere coi nonni, ma di essere entrare in totale depressione quando la sua cara nonna è morta da un momento all’altro. Un drammatico lutto, quindi, ha incrementato il suo attaccamento al cibo, ma in realtà lui era già abituato a trovare conforto in esso per via di alcune sue problematiche a lui sconosciute. Il percorso nella clinica di Houston, quindi, non solo l’ha aiutato a dimagrire, ma anche a combattere alcuni suoi mostri.

Chay, infatti, non si sentiva a suo agio nel suo corpo. Era un uomo, si, ma grazie alle psicoterapia ha capito che non voleva assolutamente esserlo. Com’è diventato oggi? È qui il bello: Chay è diventata una donna! Scopriamo insieme com’è diventata oggi.

Eccola oggi: uno schianto!

Già ai tempi della sua partecipazione a Vite al Limite, la trasformazione di Chay Guillory ha sconvolto tutti. Dai suoi 272 kg, infatti, la paziente del dottor Nowzaradan è uscita dalla clinica con un peso di 217 kg. Com’è oggi? Non sappiamo a quanto ammonti il suo peso, ma è davvero incantevole. Eccola nel giorno delle sue nozze:

Con Vite al Limite, quindi, Chay ha fatto davvero en plein: è dimagrita, è quello che ha sempre voluto essere ed ha trovato l’amore! Fantastico!