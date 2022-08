Com’è cambiata Shaila Gatta dai tempi di Amici ad oggi: resterete senza parole

Tra le veline più amate di Striscia la notizia, ma com’è cambiata Shaila Gatta dai tempi di Amici ad oggi? Resterete davvero senza parole.

Ci tiene compagnia ogni sera con Paperissima Sprint, ma sappiamo benissimo che Shaila Gatta è tra i volti più amati della tv nostrana. Ricordate com’era ai tempi di Amici e, soprattutto, com’è cambiata in tutti questi anni?

Sono tantissime le veline che si sono alternate sul bancone di Striscia la notizia, ma mai nessuna è riuscita a catturare l’attenzione quanto Shaila Gatta. Velina mora del tg satirico di Antonio Ricci per ben quattro anni, la ballerina romana ha battuto ogni tipo di record. Ad oggi, continua ad essere un volto amatissimo di Canale 5 e con la sua bellezza è solita incantare tutti. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata dai tempi di Amici? Anche lei – proprio come le due attuali veline di Striscia – ha esordito nel mondo dello spettacolo con il talent di Maria De Filippi, cavalcando la cresta dell’onda subito dopo. Quello che, però, in molti si chiedono ora è: com’era in quegli anni? Scopriamolo insieme! Vi mostreremo una foto di Shaila ai tempi di oggi: resterete davvero senza parole nel vedere la sua trasformazione.

Shaila Gatta ad Amici, com’era e com’è cambiata negli anni

Prendere parte ad Amici ha significato tantissimo per Shaila Gatta! Non solo – subito dopo il talent – la bella napoletana ha avuto la possibilità di diventare una ballerina professionista e prendere parte a tantissimi programmi di successo, ma è anche diventata un volto amatissimo di Canale 5. Ad oggi, continua ad essere il volto di punta di Paperissima Sprint, ma la giovane Shaila ha anche tantissimi altri progetti in ballo. Insomma, ne ha fatta di strada dopo il talent di Maria De Filippi. Siete curiosi, però, di sapere com’era in quegli anni e com’è cambiata in tutto questo tempo? Saranno passati poco meno di 10 anni dal suo esordio sul piccolo schermo, ma com’è cambiata?

Era esattamente il 2014 quando Shaila Gatta si presentava nello studio di Amici per un banco di danza, ma sembrerebbe che in tutti questi anni la giovane ballerina non sia affatto cambiata. Ad oggi è bellissima – a proposito, avete visto qual è il segreto della sua forma fisica – e riesce sempre a catturare l’attenzione su di sé, guardate com’era nel talent:

Davvero incredibile, vero? All’epoca di Amici, Shaila era una ragazzina, oggi è una splendida donna. Tralasciando questo, però, noi non vediamo alcuna differenza. È sempre splendida, non trovate?

Il gossip, poi l’annuncio a sorpresa

Al centro del gossip per via di una presunta relazione con l’ex tronista di Uomini e donne, qualche ora fa Shaila Gatta ha condiviso un annuncio a sorpresa. Insieme ad Alessandro Zarino, anche lui appassionato di sport, sembrerebbe che l’ex velina di Striscia la Notizia stia preparando qualcosa per il suo pubblico. “Stay tuned”, hanno detto. Noi non vediamo l’ora di saperne di più.