“Convocata al provino con Signorini ha disertato l’appuntamento”: la rivelazione shock

Avrebbe dovuto sostenere il provino con Alfonso Signorini per il GF Vip, ma ha disertato l’appuntamento: rivelazione shock.

C’è chi farebbe le ‘carte false’ per partecipare al Grande Fratello Vip, chi – addirittura – si autocandida al padrone di casa e chi, invece, diserta il provino per parteciparvi. È proprio questa la rivelazione shock che si legge su Novella 2000 a cui si è lasciato andare il personaggio famosissimo.

Sta studiando un cast davvero incredibile, Alfonso Signorini per questa settima edizione del GF Vip, ma sembrerebbe che gli ‘imprevisti’ non sia affatto mancati nella fase di lavorazione. Come raccontato in diversi nostri articoli, sembrerebbe che il padrone di casa del reality abbia ricevuto diversi ‘no’ da coloro che avrebbe fortemente voluto nel programma – e l’ultimo sarebbe arrivato proprio da un calciatore – ma quello che si legge su Novella 2000 non gli era mai capitato prima d’ora. Sembrerebbe, infatti, che il direttore del settimanale ‘Chi’ avesse voluto fortemente nel cast di quest’anno una ‘figlia d’arte’, ma che dopo aver preso appuntamento con lei per il provino per ben 4 volte, gli sia stata data buca. Davvero clamoroso, non credete? E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo, ma anche il suo papà. Di chi parliamo? Non immaginereste mai!

Doveva fare il provino con Signorini per il GF Vip, ma ha disertato l’appuntamento: cos’è successo

Siamo certi che Alfonso Signorini tutto si sarebbe immaginato fuorché prendere appuntamento con la figlia di un amato volto tv per il provino per il GF Vip e ricevere una clamorosa buca. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, non è stato affatto il diretto interessato, bensì il papà dell’aspirante concorrente del reality. È proprio a Novella 2000 che il famoso personaggio nostrano ha raccontato di aver litigato con la sua giovanissima figlia dopo che quest’ultima ha disertato per ben quattro volte l’appuntamento con il padrone di casa del GF Vip. “Avrebbe guadagnato una cifra ragguardevole senza il minimo sforzo”, ha raccontato il volto tv tra le pagine del settimanale. Non nascondendo di aver discusso anche con sua figlia per il clamoroso rifiuto.

Lui non parteciperebbe mai ad un reality – a meno che non gli propongano ben 2 milioni di euro – ma sua figlia, a detta sua, avrebbe potuto chiaramente partecipare al GF Vip. Non sappiamo cosa sia esattamente successo e né conosciamo cosa ha spinto la giovane a declinare l’invito del padrone di casa, ma sembrerebbe proprio che la decisione sia stata presa. Sapete di chi parliamo? Proprio di lei: Evelina Sgarbi, figlia dell’amato Vittorio. “Ha ritenuto che la casa del GF Vip non fosse degno di lei”, ha commentato il critico d’arte la volontà di sua figlia.

Cosa ci dite voi? A detta vostra, Evelina Sgarbi ha fatto bene a declinare l’invito di Signorini ad entrare nella casa?