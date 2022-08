È già crisi dopo soli due mesi di matrimonio? “Ci sono molte difficoltà”, la confessione dell’amatissimo personaggio lascia tutti di stucco.

Si sono sposati lo scorso maggio, con una cerimonia da sogno alla quale hanno partecipato diversi volti noti. Tra di loro, però, sarebbero già sorti diversi problemi.

Attraverso la sue Instagram Stories, lei ha spiegato che l’assenza di lui nelle sue stories è dovuta a motivi di lavoro. Aggiungendo, poi, che la vita matrimoniale è sì bella, ma anche impegnativa. Successivamente, l’ex concorrente del GF Vip ha aggiunto alcuni particolari sulla sua situazione, intervistata da The Pipol. “Non sono ipocrita, non posso dirti che è tutto stupendo tra noi. Ci sono molte difficoltà”, ha ammesso. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

La coppia è in crisi dopo due mesi dal loro matrimonio? “Ci ha fatto separare”

“La verità è una: il matrimonio sia io che lui l’abbiamo preso un po’ troppo ‘sotto gamba’. Pensavamo che ci avesse fatto avvicinare di più, invece paradossalmente ci ha fatto un po’ separare”. Queste le parole di Carlotta Dell’Isola, che, senza giri di parole, ammette che il suo matrimonio con Nello Sorrentino non procede a gonfie vele. I due, che abbiamo conosciuto nell’edizione del 2020 di Tempation Island, si sono sposati lo scorso 29 maggio a Nettuno, in provincia di Roma. Una giornata meravigliosa, ma dopo sono subentrate le difficoltà.

“Quando ci siamo ritrovati ad unire le nostre abitudini diverse, purtroppo, ci siamo impelagati in diversi litigi e contrasti ripetuti”, ha ammesso Carlotta, che abbia visto anche nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. A Pipol, la romana ha sottolineato che la coppia non ha intenzione di mandare all’aria il matrimonio, ma le difficoltà ci sono e bisogna impegnarsi per far combaciare i caratteri ed evitare le discussioni. Per farlo, la Dell’Isola sostiene che ci sia bisogno di un allontanamento, che potrebbe servire loro poi ad avvicinarsi. E, a questo proposito, Carlotta si candida per un programma in arrivo sul nostro piccolo schermo, La Talpa, che da questa edizione sarà prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi. “Sono wild, sarei perfetta. E poi con la scusa che starò lontana da Nello, torneremo poi ad amarci e comprenderci più di sempre!”

Nelle scorse ore, Samantha De Grenet, ex gieffina ed amica di Carlotta anche dopo il GF vip, ha condiviso una stories nella quale smentisce la crisi, rivelando che la coppia è stata con lei lo scorso weekend, mostrandosi più affiatata ed unita che mai. Le parole della De Grenet sono state postate anche da Carlotta nel suo profilo: un segno che i problemi tra lei e Nello non sono così gravi e non ci sia alcuna crisi? Noi non possiamo che augurarcelo! Continuare a seguirci per eventuali aggiornamenti.