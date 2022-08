La famosa conduttrice racconta di aver detto ‘no’ al ruolo di Letterina di Passaparola

Solo adesso la famosa conduttrice ha rivelato di aver detto ‘no’ al ruolo di letterina di Passaparola: non immaginereste mai di chi parliamo.

Ricordate tutti Passaparola, vero? Andato in onda per la prima volta a fine anni ’90, il game show pre-serale condotto da Gerry Scotti ha fatto compagnia il pubblico di Canale 5 per ben otto edizione ed un totale di 1553 puntate.

Tutti gli appassionati di Passaparola sapranno benissimo che a rendere unico ed indimenticabile il quiz, non era soltanto il suo conduttore, che ancora oggi continua ad essere un volto affermato della televisione nostrana, ma anche le cosiddette ‘letterine’. Ilary Blasi e Silvia Toffanin, ad esempio, hanno iniziato a cavalcare la cresta dell’onda proprio grazie allo storico programma di Canale 5. Ed oltre a diventare due conduttrici di successo, sono diventate anche grandi amiche. Pensate, si dice che sia proprio la padrona di casa di Verissimo ad avere un ruolo fondamentale in quello che potrebbe succedere tra qualche mese alla splendida romana. Forse non tutti sanno, però, che una famosa conduttrice nostrana ha detto ‘no’ a vestire i panni di letterina di Passaparola quando era solo una ragazzina. È stata proprio lei a dirlo, forse per la prima volta, nel corso di una sua recentissima intervista al settimanale F.

La famosa conduttrice ha detto ‘no’ a Passaparola: non immaginereste mai il motivo

Si può dire che, ad oggi, sia una delle conduttrici televisive più di successo, eppure nel corso della sua immensa carriera la famosa conduttrice non si è mai preoccupata di dare qualche rifiuto. Ha esordito da giovanissima come modella e facilmente si è fatta notare nel mondo della tv tanto da prendere parte a diversi programmi tv di successo. Quando, però, si è trovata davanti ad una scelta, non ha battuto ciglio ed ha rifiutato. Al settimanale F, infatti, l’amatissimo volto tv ha raccontato di aver fatto i provini per vestire i panni di letterina di Passaparola ai tempi del suo esordio, ma di essere stata costretta a dire di ‘no’ dopo averli superati. Perché? E di chi parliamo?

Amatissima conduttrice tv, Caterina Balivo si accinge a sbarcare su una nuova rete e a mettere tutti d’accordo. La sua carriera, come dicevamo poco fa, è davvero immensa, ma in diverse occasioni il volto nostrano si è ritrovato a rifiutare qualche proposta di lavoro. È capitato quando – dopo aver superato i provini di Passaparola – le è stato chiesto di rimuovere quel neo che ha sul collo, facendole rifiutare la proposta di lavoro. “Decisione mai rimpianta. È pur vero che non prendo mai tempo per rispondere”, ha spiegato Caterina Balivo al settimanale F, rivelando questo incredibile episodio.

Conoscevate questo episodio? Secondo voi, ha fatto bene?