Ha fatto preoccupare tutti con l’annuncio di qualche settimana fa, ma adesso finalmente è guarito: cosa gli è successo.

Un annuncio che ha gettato nel panico i fan, quello apparso sui social del famoso artista. Attraverso alcune stories di Instagram, ha dovuto annullare diversi impegni lavorativi per via di un improvviso problema di salute.

“Dapprima pensavo che si potesse trattare di un colpo d’aria, ma così non è. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem”, ha annunciato l’artista, mostrando il suo volto provato. Per fortuna, però, dopo qualche giorno tutto è tornato alla normalità e il cantante ho potuto ripartire con il suo tour. Ecco cosa è successo.

Il cantante è guarito e torna sul palco: lo stop del tour aveva fatto preoccupare tutti

Ermal Meta è guarito e dai primi di agosto è tornato sul palco ad emozionare il suo pubblico. Lo scorso 26 luglio, il cantante di origini albanesi aveva spaventato tutti mostrando il suo viso gonfio. “Sono alcuni giorni che mi si gonfiano varie parti del viso”, ha scritto su Instagram, annunciando a malincuore l’annullamento di alcune date del suo tour.

Qualche giorno dopo, però, Ermal si è mostrato già nelle stories, annunciando la ripresa dei suoi eventi musicali. E, al settimanale Oggi, ha confermato la sua guarigione: “Mi è dispiaciuto annullare i concerti ma era necessario. Alla fine non era niente di davvero preoccupante”. Il 41 enne non è sceso nei dettagli e non ha reso nota la causa dei sintomi, ma quel che è certo è che tutto si è risolto.

Già diverse ore dopo l’annuncio dello stop, il cantante aveva voluto precisare che il suo non era un problema grave e rassicurare i fan sulle sue condizioni: “A leggere certi siti pare che io stia morendo. Tranquilli raga, riposo e cortisone faranno il loro. Ci vediamo tra qualche giorno”, ha scritto su Twitter. E, come annunciato, dopo qualche giorno è tornato sul suo amato palco.

Le date annullate sono state soltanto quelle del 29 e 30 luglio, rispettivamente a Villa Lagarina ( TN) e a Pian di Spilli – Monte Cucco ( PG), ma il cantante è riuscito a tornare sul palco già il 31 luglio, esibendosi a Porto Recanati. Il 3 agosto si è esibito ad Udine, mentre la prossima tappa sarà a Gavorrano, in provincia di Grosseto, lunedì 8 agosto. E per i fan della Calabria c’è una meravigliosa novità: è stata aggiunta una nuova data nella regione. Il 19 agosto, l’artista si esibirà nell’Area Portuale di Vibo Marina, in provincia di Vibo Valentia.

Un’estate ricca di impegni per Ermal Meta, che si conferma uno degli artisti più amati ed apprezzati del nostro panorama musicale. Voi avete già acquistato un biglietto per una delle date?