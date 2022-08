Gf Vip, l’ex concorrente ha ritrovato l’amore: grande gioia per lei

GF Vip, dopo l’esperienza nel seguitissimo reality l’ex concorrente ha ritrovato l’amore: gioia immensa per lei, è uscita allo scoperto

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è attesa più che mai e manca poco ormai al grande ritorno sui nostri schermi. Nel corso delle edizioni passate, di quelle VIP, abbiamo visto la casa del seguitissimo reality affollata di volti amatissimi del mondo dello spettacolo. L’ex concorrente in questione, era entrata nella casa con una situazione sentimentale che sembrava essere florida ma dopo qualche tempo dalla partecipazione al reality, i due hanno preso strade diverse. Tuttavia oggi, sembra aver ritrovato l’amore.

Al Grande Fratello Vip abbiamo avuto modo di conoscere meglio personaggi e volti noti al mondo dello spettacolo che dinanzi le telecamere del reality si sono messi a nudo ed hanno mostrato sé stessi in tutto e per tutto. Manca qualche settimana all’inizio della nuova edizione del reality, e non conosciamo ancora però il cast di concorrenti che Alfonso Signorini avrebbe radunato per questa singolare avventura nella fatidica casa.

E’ la vita però degli ex concorrenti che brulica di novità. C’è chi è convolato a nozze e chi purtroppo ha messo fine alla sua storia d’amore e ancora chi, dopo aver chiuso la propria relazione oggi ha finalmente ritrovato l’amore. Dopo il GF Vip, finalmente oggi l’ex concorrente è nuovamente felice.

GF Vip, dopo il reality ha ritrovato l’amore: l’ex concorrente è al settimo cielo

Un reality noto e seguito come il Grande Fratello Vip, punta addosso le luci dei riflettori. Dopo la fine del GF Vip, nella sua quinta edizione Vip che ha visto vincitore Tommaso Zorzi, Matilde Brandi ha messo fine alla storia d’amore. La relazione con Marco Costantini, padre delle figlie della showgirl, Aurora e Sofia, è giunta al capolinea. Dopo 17 anni di relazione, i due hanno preso strade diverse. Tuttavia, dopo la fine della relazione, è trascorso del tempo prima che Matilde Brandi ritrovasse l’amore ed aprisse il proprio cuore a qualcun altro. Ma poi qualcosa è successo e sembrerebbe proprio che qualcun altro sia ora nella vita dell’amatissima showgirl. E’ con delle storie Instagram dal suo profilo ufficiale, che Matilde Brandi sarebbe uscita allo scoperto, o quasi, pubblicamente.

Felice, sorridente, spensierata, Matilde Brandi sembrerebbe essere di nuovo innamorata. Non sappiamo chi sia l’uomo che ha fatto battere di nuovo il cuore dell’ex concorrente del GF Vip, lo scatto pubblicato pochi giorni fa nelle sue ig stories, vedeva la ballerina baciare un uomo la cui identità è però celata da un adesivo a forma di cuore che ne copre il volto.

Dovremo attendere ancora un po’ prima di conoscere l’identità che si nasconde dietro il misterioso amore della ballerina e conduttrice televisiva.