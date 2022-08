Gf Vip, Manuel Bortuzzo: impazza il gossip, colpo di scena

Gf Vip, Manuel Bortuzzo: impazza il gossip sull’ex concorrente del reality show di Canale 5; colpo di scena.

È stato uno dei protagonisti assoluti della scorsa edizione del GF Vip. Edizione alla quale ha partecipato per aprire una finestra sul mondo della disabilità e mostrare a tanti alcuni aspetti della quotidianità di un disabile. Una sfida vinte per Manuel Bortuzzo, che ha vissuto un’esperienza super intensa nella casa più spiata della tv.

Casa dove aveva trovato anche quello che sembrava essere un grande amore. All’interno del reality, Manuel si è innamorato di Lulù Selassié, una delle tre principesse di Etiopia presenti al GF Vip 6. Una storia d’amore bellissima, ma durata davvero poco a telecamere spente: l’annuncio della rottura è arrivato circa un mese dopo la fine del reality. E, ad oggi, entrambi sono ufficialmente single, nonostante i gossip degli ultimi giorni… Gossip che riguardano proprio Manuel e quella che sarebbe stata identificata come la sua presunta nuova fiamma. Scopriamo tutto!

GF Vi, si accende il gossip su Manuel Bortuzzo e la sua presunta fiamma: le parole di lei

La storia d’amore tra Manuel e Lulù ha fatto sognare i telespettatori del GF Vip 6. Purtroppo, però, per i due concorrenti non c’è stato il lieto fine e, fuori dalla casa, le incomprensioni hanno messo fine alla loro storia. L’annuncio è arrivato a fine aprile, ma, oggi, Manuel ha una nuova fidanzata?

Ebbene, nei giorni scorsi è nata una voce di gossip che, in poco tempo, ha fatto il giro del web. A riportarla è stata anche la famosa blogger Deianira Marzano, che ha condiviso una segnalazione di un utente: Manuel sarebbe stato avvistato all’outlet di Castel Romano insieme ad una nota tik toker, Cecilia Cantarano. Ad insospettire i fan è stato anche il fatto che i due, di recente, si siano seguiti e si scambino likes su Instagram. Cosa c’è di vero? Secondo quanto rivelato dalla diretta interessata, niente di niente.

Attraverso Instagram prima e su Twitter poi, la star del web ha specificato che si trovava a Castel Romano con un’amica e non con Manuel. Su Twitter, la Cantarano non ha nascosto un certo fastidio, ammettendo di non aver mai visto l’ex gieffino. Ecco il suo messaggio:

Nessuna dichiarazione, invece, da parte di Manuel, che al momento si trova in vacanza a Dubai. Nei mesi scorsi, l’ex gieffino ha parlato della sua vita sentimentale a Non succederà più, spiegando di voler gestire in maniera diversa le sue prossime relazioni: “Stavolta non vedranno più la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e per il suo bene. Non mi interessa più stare esposto.” Insomma, dopo la sovraesposizione mediatica della sua storia nata in tv, Manuel non cerca che privacy.