Ilary Blasi non potrà farlo: esiste una clausola inserita da Totti; il retroscena che non tutti conoscono.

Con un doppio comunicato ad Ansa, lo scorso 11 luglio, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione. Una storia d’amore che si è conclusa dopo ben venti anni d’amore e la nascita di tre meravigliosi figli.

Le voci di una presunta crisi erano arrivate già a febbraio, ma furono i diretti interessanti a smentirle: l’ex capitano giallorosso con un video sui social, mentre la conduttrice nel salotto di Verissimo. Stavolta, però, non ci sono più dubbi, la favola di Totti e Ilary è terminata. Dopo l’annuncio, Ilary ha voluto staccare da tutto e tutti ed è volata in Tanzania, in compagnia dei figli Cristian, Chanel ed Isabel. Nel corso della vacanza, la conduttrice dell’Isola de famosi ha condiviso diversi scatti delle sue giornate, dagli incantevoli paesaggi agli outifit da spiaggia. C’è qualcosa che, però, a quanto pare Ilary non potrà fare. Ad imporlo sarebbe una clausola che Francesco Totti avrebbe inserito nell’accordo di separazione. Scopriamo di più.

Ilary Blasi, la clausola imposta da Francesco Totti: ecco cosa non può fare la conduttrice

I fan della coppia fanno ancora fatica a crederci ma purtroppo è tutto vero. Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è giunto al capolinea. E, secondo l’ultima indiscrezione trapelata sulla ormai ex coppia, ci sarebbe una clausola nell’accordo di separazione che è stata inserita dal Pupone e che impedirebbe ad Ilary di fare qualcosa di preciso. Di cosa si tratta?

Secondo quanto riporta Nuovo Tv, l’ex calciatore della Roma ha impedito ad Ilary di lasciare Roma per trasferirsi a Milano. Sembra che la conduttrice avesse, infatti, intenzione di acquistare casa proprio a Milano e che l’idea non piacesse affatto a Totti, che vuole stare il più possibile vicino ai suoi figli. Al momento, precisiamo, si tratta di una semplice indiscrezione e i diretti interessati non hanno né smentito né confermato al notizia. Ilary racconterà tutta la verità in televisione?

Nei giorni scorsi, si era parlato di una possibile apparizione di Ilary a Verissimo, dove era già stata per smentire le voci di crisi nei mesi scorsi. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da The Pipol Gossip, però, la conduttrice sarà lontana per un bel po’ dalla tv. Non solo non sarà ospite della sua amica Silvia Toffanin, ma potrebbe non apparire in televisione per circa un anno, per poi tornare in onda con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, l’anno prossimo.

La conduttrice avrebbe quindi scelto il silenzio e un lungo stop dalle scene, per evitare di alimentare il clamore mediatico che, inevitabilmente, si è scatenato dopo l’annuncio della separazione.