Ilary Blasi, questa volta l’indiscrezione riguarda lei: si aggiungerebbe un nuovo capitolo

Un nuovo capitolo si starebbe aggiungendo alla ‘saga’ di Ilary Blasi e Francesco Totti: stavolta spunta un’indiscrezione sulla conduttrice.

Da settimane protagonisti assoluti del gossip, Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a far parlare di sé. Se finora molto si è detto sulla presunta liaison tra l’ex capitano della Roma e la sua nuova fiamma Noemi, sulla conduttrice tv non sono girate molte voci. Ora, però, ne spunta una davvero clamorosa che rimescolerebbe tutte le carte.

Le ultime notizie sull’ex coppia di coniugi parlavano di un loro glaciale incontro a Sabaudia, dove hanno trascorso per anni le vacanze insieme nella loro casa al mare. Francesco ha raggiunto le figlie Isabel e Chanel che fino ad allora erano state con la madre. Stando alle voci, tanta freddezza avrebbe caratterizzato l’atmosfera tra gli ex coniugi in quella occasione.

Secondo quanto rivela Il Messaggero, nella bellissima località laziale sarebbe giunta anche Noemi Bocchi la quale avrebbe preso in affitto una casa a San Felice Circeo con i figli nati dal suo matrimonio con l’ex marito.

La domanda che molti si fanno adesso però è: anche Ilary avrebbe un interesse per un altro uomo? Allo stato attuale non esiste alcuna prova di ciò, ma nelle ultime ore una fonte del settimanale Nuovo il dubbio lo ha insinuato. “Ilary nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell’ex”, riferisce la nota testata.

Nuova fiamma anche per Ilary Blasi? L’indiscrezione fa il giro del web

Il rumor che vorrebbe la bionda ex Letterina interessata ad un altro uomo è stato riportato anche dal settimanale Diva e Donna: stando a quanto si legge sulla nota rivista, la nuova fiamma della Blasi vivrebbe a Milano. In questo periodo sulla storia tra il Pupone e la conduttrice Mediaset se ne sono dette davvero di tutti colori: c’è addirittura chi sostiene che il loro matrimonio sarebbe finito da molto prima dell’annuncio ufficiale e che i due vivevano separati da tempo.

Secondo tale indiscrezione, i due sarebbero stati una coppia aperta legata da un patto che obbligava entrambi a condurre le rispettive vite col massimo del riserbo. Non solo: il motivo della rabbia di Ilary sarebbe dovuta proprio al fatto che Totti si sia fatto beccare con Noemi in pubblico.

Certo, risulta difficile pensare che un amore così grande possa essere stato per molto tempo solo di facciata, ma anche questa fa parte della miriade di voci che coinvolgono l’ex coppia più chiacchierata del momento.

Al momento. lo ribadiamo, di accertato non vi è nulla sull’attuale vita sentimentale della Blasi: continuate a seguirci per restare sempre aggiornati sulla soap che sta tenendo col fiato sospeso tutta l’Italia!