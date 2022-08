L’Isola dei Famosi, il noto personaggio lascia tutti di stucco con queste dichiarazioni

È stato il personaggio rivelazione della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi: ora spiazza tutti con queste dichiarazioni.

È trascorso ormai più di un mese dalla finale della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi e i personaggi che ne hanno fatto parte continuano ad essere seguiti con grande interesse da parte del pubblico. Diverse le dinamiche che hanno animato il lungo percorso dei naufraghi tra cui anche qualche flirt rimasto un po’ in sospeso.

Molti ad esempio sarebbero curiosi di sapere come è andata a finire tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi: a tal proposito la bionda ex concorrente ha raccontato cosa è successo col fratello di Guendalina subito dopo la fine del programma. Proprio il video maker romano è stato una vera scoperta per i telespettatori.

A differenza di sua sorella che fece il suo primo ingresso in un reality risale oltre dieci anni fa, per lui si è trattato della prima partecipazione in una trasmissione tv come concorrente. Il pubblico ci ha messo davvero poco ad amarlo visto il suo innato humor, dote fondamentale in un percorso difficile e faticoso come L’Isola.

Come tutti sanno, purtroppo Edoardo è stato costretto a ritirarsi dal gioco a causa di un infortunio proprio quando mancava pochissimo alla finale. Se vi fosse arrivato, avrebbe avuto un’alta probabilità di contendersi la vittoria con l’amico Nicolas Vaporidis. L’ex naufrago ha svelato a Novella 2000 dei particolari inediti della sua avventura, da non credere!

Isola dei Famosi, amatissimo personaggio spiazza tutti: incredibile!

Attualmente single, Tavassi ammette che, mentre in passato gli bastava che una donna fosse bella per provare a conquistarla, oggi sente di aver bisogno di altro: “Oggi ho bisogno di una donna che mi faccia divertire, che mi faccia stare bene principalmente dal lato emotivo”.

Desidera crearsi una famiglia in futuro, ma non è affatto disposto ad accontentarsi pur di realizzare questo sogno: “Prima di fare un passo importante, matrimonio e figli intendo, devo essere strasicuro di avere accanto chi starà con me per sempre”.

Edoardo racconta poi che durante i mesi in Honduras particolarmente di notte sentiva la mancanza degli suoi affetti e specialmente delle sue ex fidanzate, Lucia e Diana Del Bufalo. Con loro oggi ha un ottimo rapporto nonostante non ci sia più il legame d’amore. Anche le due donne a quanto pare sono amiche: “Mentre ero all’Isola si vedevano insieme a casa mia per vedere il reality”, rivela l’ex naufrago.

Proprio sull’attrice, che oggi definisce quasi una sorella per lui, ammette: “Diana è di sicuro la donna che mi ha fatto stare meglio in tutta la mia vita”. I due si vogliono davvero molto bene e tra loro c’è grande rispetto.

Vi aspettavate dichiarazioni simili da parte del buon Edoardo?