Marina Di Guardo, il look da mare della mamma di Chiara Ferragni: come si è mostrata

Anche Marina Di Guardo ha mostrato il suo look da mare: la mamma di Chiara Ferragni fa il boom di likes, un vero schianto.

Siamo in estate inoltrata e sui rispettivi canali social si rintracciano tantissimi scatti in costume. C’è chi – mostrandosi in bikini – lancia dei messaggi di bodypositivity o risponde ad alcune critiche. E chi, invece, sfoggia una forma fisica davvero da fare invidio. È il caso, ad esempio, di Marina Di Guardo, la splendida mamma di Chiara Ferragni.

Così come le sue figlie, anche Marina Di Guardo è tra gli utenti più attivi di Instagram. Sul suo canale, infatti, la donna condivide davvero di tutto. A partire da scatti in compagnia delle tre sorelle Ferragni fino a scatti che la ritraggono da giovanissima, la bella Marina vanta di un profilo piuttosto attivo. È proprio per questo motivo che – alcuni giorni fa – non ha affatto potuto fare a meno di mostrare il suo look da mare. Da quanto si evince dallo scatto, sembrerebbe che la Di Guardo si stia godendo un po’ di tempo libero e stia trascorrendo alcuni giorni in totale relax. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: avete visto come si è mostrata la mamma di Chiara Ferragni sui social? Ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa. Vi anticipiamo, però: è splendida!

Il look da mare di Marina Di Guardo è da urlo: guardate come si è mostrata sui social

Dopo il look da mare sfoggiato da Barbara D’Urso, non possiamo fare a meno di mostrarvi quello di Marina Di Guardo. Attivissima sul suo canale Instagram ufficiale, la mamma di Chiara Ferragni sta trascorrendo qualche giorno di relax in Sardegna, non perdendo occasione di aggiornare i suoi sostenitori dei suoi spostamenti. Qualche giorno fa, ad esempio, si è mostrata in barca a La Maddalena, conquistando l’attenzione di tutti per il costume sfoggiato per l’occasione. Mai come quest’estate, i modelli dei bikini sono diversi e tutti incredibili tra loro – anche quello di Francesca Tocca ha impressionato il popolo web – ma quello indossato da Marina Di Guardo non è assolutamente passato inosservato.

Per l’uscita in barca, infatti, Marina Di Guardo ha optato per il classico due pezzi, andando sul sicuro. Quello che, però, cattura l’attenzione è la fantasia scelta. Non si tratta di un ‘classico’ bikini, ma molto altro ancora. Il pezzo di sopra del costume sembrerebbe essere cucinato all’uncinetto. E questo, senza alcun dubbio, è un gran punto a favore di questo look da mare. Anche i colori scelti, però, non sono affatto da meno: rispecchiano chiaramente l’estate. Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Guardate un po’ qui:

Per tutti gli altri look – dando uno sguardo al suo canale Instagram – abbiamo scoperto che a Marina piace cambiare. In alcune foto, infatti, si mostra con indosso un monokini bianco e nero. In ogni caso, è veramente bellissima!